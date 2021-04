První zájemci o očkování by mohli dostat injekci nejdéle do sedmi dnů. „Ovšem jestli budou vakcíny,“ poznamenala lékařka.

Například Ladislav Hladík z Přibyslavi už očkování absolvoval v sousedním Žďáře nad Sázavou, ale myšlenku očkovacího centra v místě nepovažuje za špatný nápad. „Bude to výhoda hlavně pro lidi ve vyšším věku, kteří nemohou cestovat. Ale záleží na tom, jakou látkou se tam bude očkovat. Pro někoho to je dost zásadní informace,“ poznamenal.

O možnosti otevřít vlastní očkovací centrum usiluje podle starosty Martina Kamaráda město Přibyslav od doby, kdy začala první očkovací centra vznikat a kdy se ukázalo, že důchodci z Přibyslavi jezdit do Brodu nebo do Žďáru moc nechtějí. Navíc by očkovací centrum mohly využít i zaměstnanci některých přibyslavských firem.

Zásobování vázne

V současné době má podle starosty Kamaráda očkovací centrum v Přibyslavi Krajem Vysočina schválenou registraci. Do mapy očkovacích center bude uvedeno 19. dubna.

Jediné, co chybí, jsou vakcíny, což potvrdila i doktorka Brussmannová. „V mojí ordinaci očkujeme vakcínou Astra Zeneca. Zásobování od státu ale vázne. Nové dávky se očkují minimálně. Moji pacienti se neustále ptají, kdy se mohou nechat očkovat. A když nedostanou jasnou odpověď, tak to někteří vzdají,“ postěžovala si.

Očkovací centrum otevře Přibyslav ve sportovní hale. Mohou ho využít jak obyvatelé Přibyslavi, tak lidé ze všech okolních vesnic. Jak upřesnila doktorka Brussmannová, s očkováním pomůže a zdravotní sestry zajistí Český červený kříž. Administrativní stránka je věcí města.

Radnice v Přibyslavi také zajistí dezinfekci a úklid prostor. Denně by podle doktorky Brussmannové mohlo být očkováno až 250 pacientů.