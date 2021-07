Opatrnost je na místě i podle primáře dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov Stanislava Houšťka. „Všechny současné vakcíny jsou v použití takzvaného nouzového režimu. Jejich vývoj byl enormně náročný, sofistikovaný, ale také rychlý. Benefit z očkování musí být vyšší než míra rizika, kterým děti zatížíme,“ sdělil.

Jak však následně dodal, nejspíš přijde doba, kdy se věková hranice pro očkování bude posouvat ještě níž. „Zájmem viru je přežít a když proočkujeme dospělou populaci, bude mít tendenci šířit se v jiné skupině. Pokud budeme mít nepromořenou a nevakcinovanou dětskou populaci, tak si myslím, že se u ní do budoucna nevyhneme zvýšenému výskytu nemoci i většímu procentu následných komplikací,“ podělil se Houštěk o svůj názor.

Pro pomyslnou „včeličku“ mohou děti spolu se svými rodiči zatím jen do určených očkovacích center. Praktičtí lékaři totiž vakcínu nepodávají. „Očkování probíhá pouze ve speciálních časech a musí u něj být přítomný zákonný zástupce. Na očkování dozírá také pediatr,“ komentovala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Například v očkovacím centru v Pelhřimově budou děti od dvanácti do patnácti let očkovat právě dnes. „Máme zaregistrovaných celkem sto zájemců,“ informovala mluvčí Nemocnice Pelhřimov Alexandra Knapová.

Poprvé mladistvé z Pelhřimovska očkovali v pondělí 12. července. Přišlo jich osmačtyřicet. Dalším „dětským“ očkovacím dnem pak byl pátek 16. července, kdy vakcínu dostala stovka dětí. „Ve spádové oblasti naší nemocnice je v této věkové skupině zhruba dva a půl tisíce dětí. To znamená, že po úterním očkování bude naočkováno zhruba deset procent z nich,“ vyčíslila Knapová.

Celkově je ale zájem o očkování náctiletých na Vysočině poměrně vlažný. Jak vyplývá z údajů Ministerstva zdravotnictví, od prvního července ve věkové skupině do sedmnácti let vyočkovali 3 903 dávek vakcíny. To Kraj Vysočina řadí zhruba do poloviny republikového žebříčku.

O očkování dětí rozhodují jejich zákonní zástupci. „Je to čistě jejich věcí. I proto v tomto ohledu nechystáme žádnou kampaň. Jde o specifickou skupinu, kde záleží opravdu jen na rodičích,“ podotkla na závěr Svatošová.