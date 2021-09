Do budoucna projekt počítá i s napojením na novou přístavbu. „Obecně lze říci, že budovy jsou propojeny již nyní, avšak současné striktní oddělení budov, tedy provozu a stavby potrvá až do samotného konce rekonstrukce. Ve druhém nadzemním patře vznikne takzvaná čistá chodba, která poslouží pro zavážení sterilního speciálního zdravotnického materiálu. Dalším propojením bude i vznik takzvané čisté a špinavé chodby operačních sálů, která je oddělena dveřmi,“ popsala Mácová.

Operační sály v Třebíčské nemocnici - čtyři se nachází v nové budově O2, stejný počet je i v momentálně rekonstruované budově - přístavba sálů vyšla na 350 milionů korun - dovybavení sálů vyjde na dalších 80 milionů korun - mezi nejdražší položky patří operační stoly, anesteziologické přístroje nebo laparoskopická věž - kompletně by měly být všechny sály provozuschopné koncem prázdnin 2022

V původní budově operačních sálů třebíčské nemocnice pokračuje generální oprava. Budova na první pohled vypadá, jako by ji spíše demolovali, opak je ale pravdou. „Práce pokračují podle harmonogramu, v současné době probíhají vyzdívky a dělníci dokončují i monolitické práce na čelní straně budovy. Kromě toho pracují i na vnitřních instalacích,“ přiblížila mluvčí.

Právě kamerový systém usnadní práci i zdravotníkům. „Umožňuje zobrazení operačního pole při průběhu operace nebo různé videozáznamy s metodami,“ nastínila mluvčí nemocnice Jitka Mácová. Při složitějších zákrocích lze průběh přenášet i do vedlejšího sálu a tím vzdělávat další lékaře. „Jsme rádi, že se můžeme o svoje bohaté zkušenosti podělit i s ostatními kolegy v oboru,“ dodal primář chirurgického oddělení Jiří Jeřábek.

Na operace jsou připravené čtyři nové operační sály, které mají nejmodernější vybavení na Vysočině. „Jsou prošpikované špičkovou IT technologií. Celkem vyšly na dvanáct a půl milionu korun. Za zmínku stojí například vestavěný kamerový systém a komunikační technika pro online přenos z operačních výkonů,“ připomněl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Medicína jde dopředu a mělo by to být poznat v každé nemocnici. Dobře, že se v té naší neustále něco vylepšuje. Nikdo neví, kdy bude pomoc lékařů a moderní techniky potřebovat. Tak hodnotí rekonstrukci areálu a přístavbu nových operačních sálů v třebíčské nemocnici Josef Dvořák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.