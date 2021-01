Současná společnost, která objekt vlastní už s jeho znovuotevřením nepočítá. „Hotel Opera je stále na prodej. S možnými zájemci jednáme,“ uvedla prokuristka Taťána Pavelková ze společnosti Rhea Gastro, která byla posledním majitelem.

Hotel opera v Jaroměřicích



* byl otevřený v roce 1980

* ubytovací kapacita je 108 lůžek ve 40 pokojích

* pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové s přistýlkou, čtyřlůžkové a dva propojené pokoje se společným sociálním zařízením

* v budově se nacházela restaurace a vinotéka

Jaroměřický hotel, stejně jako mnoho dalších podniků, se potýkal s poklesem zájmu zákazníků. Posledním hřebíčkem do rakve se pak stala koronavirová situace. „Pro prodej jsme se rozhodli z důvodů, že Hotel je z dlouhodobého hlediska nerentabilní, a také k tomu přispěla situace ohledně koronaviru, díky které jsme přišli o všechny plánované akce,“ sdělila Taťána Pavelková.

Po čtyřiceti letech tak skončila slavná éra. „Pamatuji si, když se hotel otvíral, tehdejší starosta pronesl větu podívéte se, jak to bude sloužit lidu minimálně čtyřicet let. Kdo by tenkrát věřil, že to odhadl zcela přesně,“ zavzpomínala obyvatelka Jaroměřic Jana Novotná.

Co s objektem nyní řeší i představitelé města. Budova hotelu Opera byla totiž prostorem, kde se konala podstatná část společenských akcí. V minulosti byla v Jaroměřicích ještě sokolovna, která ale musela být kvůli špatnému stavu zbourána. „Možnost, že by koupilo budovu město Jaroměřice nevylučujeme,“ potvrdila Pavelková.

Vedení města už bylo na obhlídce

Město zvažuje koupi, protože veřejnost má obavy, co by se s hotelem stalo, kdyby jej získal jiný zájemce. „Dozvídám se to v individuálních rozhovorech s návštěvníky radnice, mají z toho obavy,“ řekl jaroměřický starosta Karel Müller.

Vedení Jaroměřic se už v hotelu bylo podívat, aby vědělo, v jakém je budova stavu. „Při prohlídce jsme zjistili, že objekt je v dobrém stavebně-technickém stavu a je o něj, i při jeho uzavření, dosavadním majitelem řádně pečováno. Je připravený pro případné spuštění do normálního provozu bez nutných úprav. Samozřejmě by bylo potřeba dořešit dodavatelské vztahy,“ dodal starosta.

Při rozhodování o osudu hotelu se zastupitelé chtějí opřít o co nejvíce možných podkladů. „Máme vypracovaný harmonogram postupu, chceme mít co nejvíce, provozních, ekonomický a technických informací, které nám pomohou při rozhodování, ať už to bude pro nebo proti koupi,“ informoval Karel Müller.

Na konci ledna by rada města měla probrat a zhodnotit návrhy o možném využití hotelu. „ Nyní se připravují vize členů městské rady, ty se ovšem mohou se pohybovat v celé škále od „nekoupit“ až po „koupit a přestavět“. Radní si při jejich tvorbě samozřejmě pomáhají svojí „sondáží“ názorů veřejnosti,“ doplnil starosta Müller.