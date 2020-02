Samotné demoliční práce v devítikilometrovém úseku mezi Koberovicemi a Humpolcem tak o nadcházejícím víkendu zkomplikují dopravu na dálnici i v regionu. Dalšího zhruba půl roku budou muset zamířit řidiči na Humpolecku na objízdné trasy. Jinudy budou jezdit i některé linkové autobusy.

Ze soboty 29. února na neděli 1. března zbourá firma Eurovia CS dva dálniční nadjezdy, na jejichž místech následně postaví nové. Ty budou delší, aby se pod ně vešla rozšířená nová dálnice D1.

Zmíněné aktuálně bourané nadjezdy se nacházejí na kilometru 83,2 u Speřic a na kilometru 88,4 u samotného Humpolce ve směru na Želiv. „Řidiče na dálnici D1 čeká omezení dopravy. Práce si vyžádají kompletní vyloučení dopravy na dálnici od devatenácti hodin 29. února do devíti hodin 1. března,“ poukázala na nutné opatření mluvčí stavební firmy Eurovia CS Iveta Štočková.

Přípravné práce směřující k odstranění mostů přes dálnici začaly už teď v pondělí. „V pátek 28. února v noci pak budou následovat přípravy na samotné snesení nadjezdů,“ připomněla Iveta Štočková.

Jeden jízdní pruh

Ve směru na Brno bude postupně omezován provoz na dálnici mezi 81. kilometrem u Koberovic po 90. kilometr u Humpolce. Ve směru na Prahu se bourání mostů dotkne úseku od 90. kilometru po 66. kilometr u Lokte.

Od pátku 28. února do sobotního večera budou v těchto místech jezdit řidiči v jednom jízdním pásu v každém směru. „V sobotu 29. února v devatenáct hodin se mezi uvedenými exity dálnice uzavře úplně a doprava bude vedena po objízdných trasách, a to až do neděle 1. března do devíti hodin, kdy bude obnoven provoz vždy v jednom páse. Po poledni pak v režimu dva plus dva jízdní pásy,“ uvedla k přechodné organizaci dopravy mluvčí stavební firmy.

Kamiony a další vozidla nad dvanáct tun sjedou v době uzavírky z dálnice při cestě od Prahy už na jedenadvacátém kilometru u Mirošovic. Pokračovat budou přes Benešov, Tábor a Pelhřimov k Humpolci, kde se na „dé jedničku“ na devadesátém kilometru vrátí. Stejná objízdná trasa platí i pro opačný směr.

Jak vypadá demolice dálničních nadjezdů

Auta do dvanácti tun se vyhnou zavřenému úseku tak, že při cestě od Prahy opustí dálnici na 81. kilometru u Koberovic a vrátí se na ni u Humpolce. V opačném směru sjedou z dálnice u Humpolce a značené objízdné trasy je dovedou zpět až na 66. kilometru u Lokte.

Dodržujte trasy i rychlost

Stavbaři prosí všechny řidiče o dodržování stanovených jízdních tras a rychlostí. „Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdné trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, a proto doporučujeme řidičům, aby si svou případnou cestu po D1 v daném termínu naplánovali,“ dodala Iveta Štočková.

Dopravu v regionu poznamenají práce na dálnici mezi Koberovicemi a Humpolcem od konce února do poloviny října. „Samotné nadjezdy budou uzavřeny ráno ve čtvrtek 27. února,“ poznamenal mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Nadjezd u Speřic slouží pro přesuny zemědělské techniky a k přístupu na dálniční odpočívky na čtyřiaosmdesátém kilometru dálnice.

Po mostě z Humpolce na Želiv vede krajská silnice druhé třídy, která slouží i pro hromadnou autobusovou dopravu. Linkové autobusy budou přechodně jezdit přes Hněvkovice, než bude u Humpolce stát nový most, nebude využívána zastávka Jiřice-Trucbaba a částečně také zastávka Humpolec-Strojírny.

Kompletní modernizace úseku Koberovice – Humpolec skončí v listopadu příštího roku a stát bude 1,1 miliardy korun.

Na Vysočině čekají na dokončení modernizace dálnice D1 ještě další tři úseky. Rovněž v listopadu 2021 bude hotova modernizace patnáctikilometrového úseku dálnice mezi mezi Velkým Beranovem a Měřínem.

Už letos skončí modernizace čtrnácti kilometrů dálnice mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem a hotovo bude i v šestikilometrovém úseku u Velkého Meziříčí, kde je součástí prací rekonstrukce mostu Vysočiny.

Modernizace D1 na Vysočině

Zprovoznění v roce 2020

úsek Humpolec (km 91,2) – Větrný Jeníkov (km 104,8)

úsek Velké Meziříčí západ (km 141,2) – Velké Meziříčí východ (km 147,1)

Zprovoznění v roce 2021

úsek Koberovice (km 82,4) – Humpolec (km 91,2)

úsek Velký Beranov (km 119) – Měřín (km 134)