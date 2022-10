Počasí přeje houbařům. Jenže čím dál víc lidí z lesa nosí nebezpečné úlovky. První si toho všimli záchranáři. „Případů přibývá. V poslední době tak dvacet výjezdů,“ informoval Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Jak dodal, záchranka eviduje pouze podezření na otravu houbami. Přesnou diagnozu určí doktor v nemocnici. „Volají nám i pacienti, že se najedli hub a je jim špatně. Jenže někdy je to jen nevolnost z přílišného množství hub, které byly špatně upravené,“ doplnil Janáček.

Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Deník/Markéta EvjákováÚčinky jedu například po konzumaci muchomůrky tygrované nastupují podle záchranářů do dvou hodin od požití, průběh bývá dramatický, naštěstí nekončí smrtí. Lidé mají halucinace, jsou omámení, blouzní, upadají do hlubokého bezvědomí.

Celkem čtyři přiotrávení houbaři skončili v poslední době v jihlavské nemocnici. „V jednom případě to byli manželé. Spletli si růžovku s jedovatou houbou. Podobně to bylo u dalších dvou pacientů,“ upřesnila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Setkali se tam i s případem, kdy se pacient přiotrávil lysohlávkou. „Tam je ale podezření, že to byl úmysl,“ dodala Zachrlová.

Řidič srazil na Havlíčkobrodsku důchodce a ujel. Policie hledá svědka nehody

V Nemocnici Pelhřimov skončilo pět pacientů s otravou. „Z tohoto byli tři hospitalizováni na interním oddělení, jeden byl ošetřen ambulantně a pátý byl hospitalizován na interní JIP,“ upřesnila mluvčí nemocnice Alexandra Knapová. Někdy pacienti podle ní dokonce přinesou do nemocnice na ukázku i tašku s houbami, které nasbírali, aby lékař viděl, čím se mohli otrávit.

Podle Miroslavy Dubnové z Havlíčkova Brodu není opatrnosti nikdy dost. „Mám za sebou kurz mykologie, ale stejně nesním nic, co má pod kloboukem lupeny. Nemám na to odvahu,“ poznamenala houbařka.

V nemocnici v Havlíčkově Brodě měli zatím jediný případ otravy. Pacient podle mluvčí nemocnice Petry Černo skončil na jednotce intenzivní péče. V nemocnici v Novém Městě na Moravě se objevily jen dva lehčí případy.

Hostinec, kam chodil Jaroslav Hašek: dostane novou podobu. Víme, co z něj bude

V naprosté většině případů si podle zdravotníků na Vysočině přiotrávení pacienti spletli muchomůrku tygrovanou s růžovkou. Možnost takové záměny potvrdil i zkušený mykolog Jaroslav Malý. Jak dodal, otravy se také dělí ještě na pravé a nepravé. „Nepravé otravy se objevují u lidí, kteří mají na některý druh hub alergii. Nebezpečné jsou i houby zapařené, špatně tepelně upravené,“ dodal mykolog s tím, že pocit otravy si člověk dokáže vyvolat i sám. Ze strachu, že snědl nebezpečnou houbu. „Pokud máme důvodné podezření na otravu houbami, je nutné co nejrychleji vyvolat zvracení a volat lékařskou pomoc. Před příchodem lékaře se doporučuje podávat aktivní uhlí a hodně pít,“ zdůraznil mykolog.

Otravy z hub



Otravy cytotoxické smrtelné: muchomůrka zelená, muchomůrka jízlivá, muchomůrka jarní



Otravy gyromitrinové, postihují játra a ledviny: ucháč obecný



Otravy muskarinové, působí otoky plic: vláknice začervenalá, vláknice kuželovitá



Otravy koprinové, nebezpečné s alkoholem: hnojník inkoustový



Otravy neurotoxické, působí halucinace: muchomúrka červená a královská



Otravy psychotropně neurotoxické, působí halucinace, infarkt: muchomůrka porfýrová, muchomůrka citronová, lysohlávky



jedovaté za syrova: václavky obecné, hřib kovář, hřib koloděj