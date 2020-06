Parcely pro stavbu rodinných domů je na Vysočině snazší najít na vesnicích

Pozemky pro výstavbu rodinných domů přímo ve městech na Pelhřimovsku se podle některých tamních starostů shání poměrně těžko. „Nejde jenom o to najít nějaký vhodný plac, ale samozřejmě to má další aspekty, a to, jestli je to podpořeno územním plánem, jestli se dá připojit voda, kanalizace a tak dále,“ přemítal starosta Humpolce Karel Kratochvíl.

V současné době je v majetku zmíněného města parcel vhodných na zastavění velice málo. „Snažíme se ale takové parcely vyhledávat a především je připravovat. Teď máme nějaké pozemky, které se připravují pro individuální bydlení, v Panskodomské ulici," prozradil Karel Kratochvíl. Větší štěstí by zájemci mohli mít v místních částech Humpolce. „V místních částech snad parcely jsou. Tam byly i nějaké žádosti o změnu územního plánu," doplnil Kratochvíl. Zájem mají lidé jak o parcely na vesnicích, tak ve městě. „Zájem rozhodně je, lidé se dotazují, takže to je důvod, proč se tomu věnujeme. Lidé chtějí bydlet jak ve městě, tak na vesnici. Všechno má své plusy a mínusy. Už jen ceny parcel na vesnicích rozhodují, na druhou stranu pak se zase musí dojíždět," řekl Kratochvíl. Čtyři desítky parcel Celkem čtyřicet parcel v lokalitě u Skrýšova nabídne letos v létě město Pelhřimov. „Na zastupitelstvu budeme k těmto parcelám schvalovat podmínky prodeje. Jeden metr čtvereční bude za 1870 korun. A když lidé zkolaudují dům do čtyř let, tak jim dvě stě korun na metr čtvereční vrátíme," prozradil starosta Pelhřimova Ladislav Med. Vedení pelhřimovské radnice za dva roky také plánuje o nové parcely rozšířit lokalitu Polní dvůr. Výstavbu parcel pro stavbu domků teď připravují také například v Bohdalíně či ve Včelničce. Naopak v nedaleké Kamenici nad Lipou parcely nemají. „Snažíme se průběžně vykupovat nějaké pozemky, ale je to hodně obtížné. Máme několik lokalit, jedna je Na výsluní, jedna Pod Vodojeme, ale zatím se nám nedaří dohodnout se s vlastníky pozemků," sdělil starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

