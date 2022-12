V současné době rekonstrukce penzionu jede na plné obrátky. Majitelé chtějí otevřít začátkem nového roku. „Díky dobrým lidem a sbírce, která byla úspěšná, se opět vracíme do života. Nečekali jsme, že tolik lidí bude ochotných nám pomoci. Chystáme kolaudaci na třetího ledna,“ řekl Deníku majitel penzionu Pavel Tlustoš. Jak dodal, doufá, že se taková tragédie už nebude opakovat.

Podle Petry Vodičkové z týmu platformy Donio se do sbírky zapojilo víc než 520 dárců. „Průměrně věnovali na obnovu vyhořelého penzionu přes dva tisíce korun. Nejvyšší dar činil padesát tisíc korun. Peníze se ve sbírce sešly v rekordním čase devětaosmdesáti dnů,“ informovala Vodičková o výsledku sbírky. Samozřejmě že sbírka nepokryla veškeré škody, Tlustošovi museli do obnovy penzionu hodně investovat, ale ochota lidí ze sbírky byla pro ně velkou morální podporou, aby se nevzdali.

V Daňkovicích hořel oblíbený penzion. Dva zranění, desítky evakuovaných

Penzion Selský Dvůr leží v samotném srdci Žďárských vrchů. Tragická sobota, září, začátek podzimu. Pro někoho příjemný den strávený s rodinou či přáteli, pro jiného zase úplně obyčejný den. Pro manžele Tlustošovi to byl den, kdy přišli o kus života. „Plameny zasáhly značnou část našeho penzionu a my potřebovali pomoc. Patnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovalo při požáru našeho penzionu. Vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu. Ještě před příjezdem jsme evakuovali pětadvacet ubytovaných hostů. Nikdo z hostů se nezranil,“ popsal Pavel Tlustoš tragické okamžiky, ke kterým by se už nikdy nechtěl vracet.

Majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na deset milionů korun. Plameny poškodily vybavení kuchyně, jídelny, restaurace i ubytovacích prostor. Manželé Tlustošovi se ale rozhodli nevzdat a využili pomoci dobročinné sbírky. „Podle plánu platí, že pátého ledna spouštíme provoz penzionu. Otevření restaurace závisí na dodávce spotřebičů do kuchyně pro restauraci, které byly při požáru zničeny, a které jsou někde na cestě k nám. Snad se nám podaří otevřít v druhé polovině ledna,“ upřesnil Pavel Tlustoš.