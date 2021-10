Čtyři kilometry dlouhá trasa vede po lesních cestách, na cestě čeká na děti jedenáct stanovišť kde musí splnit nejrůznější úkoly. Pokud přinesou vyplněnou brožurku k infobudce na dětském hřišti nebo do Informačního centra v Jemnici, získají navíc odměnu.

„V létě jsme tam byli s manželem a dětmi. Je to něco netradičního, ale zároveň je to tam moc hezké. Děti moc bavilo plnit úkoly a pro nás to byla příjemná procházka. Určitě se tam někdy v budoucnosti ještě podíváme,“ zhodnotila pohádkovou stezku jedna z návštěvnic Vendula Růžičková.

Kromě pohádkové je nedaleko Panenské i Hastrmanova ekostezka, která děti učí o ekologii, myslivectví a lesnictví. Vede kolem rybníka a nabízí devět zastavení s nejrůznějšími úkoly. „Areál doplňuje i taková malá rozhlednička, ze které je hezký výhled. To místo je podle mě super tip na výlet pro rodiny s dětmi, pokud například není úplně vhodné počasí na koupání,“ doplnil starosta Jemnice Miloň Slabý.

Další velkou zajímavostí, která stojí na Jemnicku za návštěvu je přírodní koupací biotop, který se nachází přímo v královském městě. „Funguje perfektně, jeho areál navíc neustále zvelebujeme. Například letos dělníci dokončili terasy, které jsou zastřešené. Zároveň tam vzniklo i malé akátové hřiště. Letošní sezóna ale byla návštěvnicky podstatně slabší, biotop navštívilo zhruba pět a půl tisíce lidí,“ komentoval Slabý.

Návštěvníků bylo sice méně, ale přírodní koupaliště získalo velké uznání. Časopis Forbes jej totiž umístil v žebříčku nejkrásnějších míst ke koupání v Česku. „Vůbec jsme o tom nevěděli, moc si toho vážíme. Je to pro nás skvělá pozitivní reklama, myslím, že lidé teď moc dobře vědí, kde Jemnice je,“ dodal starosta.