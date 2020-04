Dominik Wirth se narodil v prosinci 1999. Je vysoký 185 až 195 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé vlnité vlasy a zelené oči. Matka i nadále prosí syna, aby se jí alespoň ozval a dal vědět, že je v pořádku.

Policie před pár dny odvolala pátrání po dvacetiletém studentovi Dominiku Wirthovi z Polničky na Žďársku.

Mezi pohřešovanými figuroval od letošího 24. ledna.

O pomoc se na policii obrátila jeho matka Marcela Wirthová poté co zjistila, že její syn místo do školy odjel na letiště a za dosud nejasných okolností 22. ledna odletěl do Paříže a dodnes o sobě nedal ani náznakem vědět.

„Volali mi policisté, že jim francouzská policie sdělila, že měli Dominika legitimovat 20. března kolem třetí hodiny odpoledne v Paříži. Jenže už jsem se nedozvěděla v jaké části města a za jakých okolností,“ svěřila se matka Deníku s novými informacemi, které ji ale nijak neuklidnily, spíše naopak.

„Domnívala jsem se, že pokud je po někom vyhlášeno pátrání a podaří se ho najít, tak s dotyčným udělají nějaký podrobnější zápis a zjistí o něm víc informací. Ale prý se ho jen zeptali jestli nepotřebuje ošetření,“ míní matka s tím, že chápe, že je syn dospělý a může si dělat co chce, ale informace z Francie považuje za nedostatečné.

„Pokud osoba již není v databázi, znamená to, že pominuly důvody vyhlášeného pátrání. Stejné je to v případě dotazované osoby. K případným kontrolám v zahraničí nejsem kompetentní se vyjadřovat,“ uvedla k odvolanému pátrání krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Deník koncem minulého týdne poslal v té souvislosti dotazy i na policejní prefekturu v Paříži, ale odpověď zatím neodrazila. „Pokud to byl skutečně on, tak jsem samozřejmě moc ráda, ale jak si nemohu být jistá, že šlo skutečně o mého syna?“ obává se matka zvlášť v době omezeného cestování kvůli pandemii onemocnění Covid – 19.

Matka si například vůbec nedovede představit, co v cizí zemi v této době dělá, kde bydlí a kde bere peníze na obživu. Z domu totiž odešel prakticky bez prostředků, pouze s pár osobními věcmi ve školním batohu. Letenku si koupil přes internet za peníze, které dostal na autoškolu.

Podle matky její syn nikdy nic podobného neudělal. Nechápe ani důvod jeho chování. Dominik chodil do čtvrtého ročníku průmyslovky ve Žďáru nad Sázavou. Měl před maturitou a dělal autoškolu. Objevily se dokonce informace, že zamířil do Francouzské cizinecké legie, ale to se zatím nepotvrdilo.

Podle matky syn nikdy k něčemu takovému netíhl ani o tom nemluvil. Po záhadném zmizení se radikálně odřízl od všech komunikačních prostředků včetně internetu.