Lidem s postižením nabází pomoc Konto Bariéry. "Všem handicapovaným lidem z obcí, které postihlo tornádo a vichřice, nabízíme okamžitou finanční pomoc. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese info@bariery.cz nebo napište na Melantrichova 5, Praha 1. Potřebujeme vaši stručnou žádost, kopii Vašeho průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení vaší žádosti od obecního úřadu. Přispějeme rychle z našich vlastních zdrojů. Rádi přijmeme i solidární pomoc od těch, kdo nás znají a Kontu Bariéry věří. Příspěvky pro tuto speciální sbírku můžete posílat na číslo účtu 17111444/5500 v.s. 5555," uvedla Jana Patková z Konta Bariéry.

Pomoc oblastem, jimiž se včera prohnalo tornádo, nabízí také mělničtí obyvatelé. Ve facebookové skupině Mělník City se objevují první nabídky na ubytování pro rodiny bez střechy nad hlavou i výzvy k naplnění dodávky, která poveze do Hodonína vše, co by mohli místní potřebovat. Dodávku bude možné plnit do nedělní 10. hodiny. Podle informací krizového štábu v Hodoníně se nejvíce budou hodit čisticí prostředky, balená voda, přikrývky, civilní i pracovní oblečení, trvanlivé potraviny, krmivo pro zvířata a další základní potřeby. Věci je možno nosit dnes do 18:00 a v sobotu mezi 9:00 a 16:00 na adresu Pražská 227, Dům u lišky, případně v neděli do 10. hodiny k velkému Tescu.

Pomáhat se chystají i v Děčíně. „Spojíme se s krizovým štábem na Jižní Moravě, ať si sami řeknou, jakou pomoc potřebují. Jsme připraveni pomoci jak materiálně, tak finančně," uvedl primátor Děčína Jiří Anděl s tím, že v pondělí je mimořádná rada města, která by případně odhlasovala finanční pomoc.

Pomoci tornádem postiženým obcím a lidem na Moravě chtějí v Zákupech na Českolipsku. Od pondělí budou moci lidé přispět do kasičky, která bude umístěna na obecním úřadě. Peníze, které se vyberou, dostane konkrétní rodina. „Město Zákupy pošle finance postiženým obcím, školám či institucím, řešíme s radou města jak, komu a další podrobnosti. Ale bude třeba pomoci i konkrétním lidem, kterým tornádo vstoupilo do života,“ vysvětlil starosta města Radek Lípa. V Zákupech si dobře pamatují, jak je solidarita důležitá, když se jim v roce 2010 nevyhnuly rozsáhlé záplavy. „Děkujeme, mnoho z nás má v paměti povodně a lidé v postižené oblasti tornádem jsou na tom mnohem hůře. Myslím že mnoho z nás bude vděčná když budeme moci přispět tady u nás a pomoc se dostane přesně tam, kam má,“ komentovala na sociálních sítích iniciativu města Zuzana.

Obec Lovečkovice na Litoměřicku vyhlásila materiální sbírku pomoci pro postižené obce. Mezi nejvíce potřebné věci patří deky, polštáře, karimatky, matrace, hygienické potřeby nebo úklidové prostředky. Lidé mohou nejen tyto věci přinést na Obecní úřad Lovečkovice (čekárna u lékaře) v pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin.

Do pomoci se zapouje i Domov u Biřičky na Královehradecku. "Zahájili jsme peněžní sbírku mezi zaměstnanci, tři nebo čtyři naši pracovníci v pátek po poledni vyrazí pomáhat přímo na místo. Jsme ve spojení s jihomoravským krizovým štábem a nabízíme deset krizových lůžek pro ubytování seniorů nebo matek s dětmi," uvedla ředitelka Domova u Biřičky Daniela Lusková.

V pohotovosti je i Červený kříž na Jičínsku. Tamní oblastní spolek Českého červeného žádá lidi na svém facebookovém profilu, aby se přihásili k zapojení do pomoci, ale zatím nikam sami nejezdili.."Materiální sbírka se uskuteční hned, jak přijdou požadavky na konkrétní věci. "Pokud začne sbírka, budeme určitě potřebovat i pomoc přímo v Jičíně. Děkujeme všem, co se zapojí," vzkazují z jičínského Českého červeného kříže.