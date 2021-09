Posílí zásoby pitné vody. Do Štoků poteče ze Želivky, už za rok

Voda z přehrady Švihov na Želivce poteče z kohoutků obyvatelům Štoků na Havlíčkobrodsku. A to díky projektu, se kterým přišla havlíčkobrodská vodárenská společnost. Voda ale neskončí ve Štokách. Dál poteče až do Jihlavy. První stavební práce na přivaděči do Štoků začnou na podzim.

Vodní soustavu ve Štokách posílí voda ze Želivky. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle šéfa představenstva vodárenské společnosti Pavla Policara se jedná o projekt za 73 milionů korun. „Z toho zhruba polovinu jsme získali v dotacích. Podílet se chce i Jihlava částkou asi 13 milionů. Vysoutěžili jsme firmu, která bude přivaděč stavět. Máme v úmyslu začít už letos na podzim,“ informoval. Voda z Želivky by mohla lidem ve Štokách téct už za rok. Nedostatek pitné vody trápí Štoky už dlouho. „Extrémně suché léto ukázalo, že například studny u Hanesova mlýna, které zásobují Štoky pitnou vodou, nemají dostatečnou rezervní kapacitu vody,“ konstatoval starosta Pavel Královec. Brod ochromil řev motorů: lidé obdivovali rychlá auta i veterány. Podívejte se Přečíst článek › Nedostatek vody zná i Jihlava, které už podle Policara nestačí nádrž Hubenov. Nápad vést do Jihlavy vodu ze Želivky do Jihlavy je už hodně starý. Ale plány vždy skončily jen u slov. „Želivka by nám vyřešila nedostatek pitné vody v suchém období,“ navrhl už loni náměstek primátorky Martin Laštovička. Podle havlíčkobrodského místostarosty Zbyňka Stejskala a člena představenstva vodárenské společnosti je tato akce zajímavá v mnoha směrech. „Jednou z nich jsou finance. Brodské vodovody a kanalizace mají nejlevnější vodu široko daleko,“ zdůraznil.



