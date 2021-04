Žáky vede paní učitelka Ivana Šumpelová.

„Ten nápad zde vznikl dávno předtím, než jsem se stal ředitelem. Dost často se řeší jak realizovat rámcový vzdělávací program u klavíristů. V rámci kolektivní tvořivosti je s tím problém, nemůžete dát do jedné místnosti deset klavírů, i kdybyste je naladili tak nemáte co hrát. Největší problém je ten, že klavíristů je moc a do muziky potřebujete maximálně jeden s dvěma hráči. Při hře na ruční zvonky se hraje z klavírní partitury. Jde o soubor deseti až dvanácti dětí, kdy má každý tři až čtyři zvonky na které hrají. Zní to úžasně,“ popsala.