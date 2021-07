Bydlím na Březinkách, pošta tam má velké vytížení, téměř vždy tam jsou fronty, tak opravdu nechápu, proč ji budou zavírat. Co za tím ve skutečnosti je? Zamýšlí se Jitka Králová. Před touto poštou uprostřed největšího jihlavského sídliště pak začali lidé podepisovat petici požadující zachovat současný stav.

Pošta plánuje některé pobočky sloučit, jiné zrušit a zároveň otevřít novou pobočku v nákupní zóně Shopping Jihlava, známé jako Aventin. To veřejnost ještě více dráždí. Málokdo si chce pro doporučené psaní chodit za město do nákupní zóny, kam ani nevede chodník. Nic na tom nemění ani bezplatná linka MHD, která k obchodům jezdí. Lidé s nadsázkou říkají, že se mohla jihlavská pošta přesunout rovnou do Znojma nebo do Prahy na Černý Most.

Za své obyvatele se rázně postavilo vedení města a se státním podnikem jedná. Na dnešní zasedání zastupitelů jsou zástupci pošty pozváni, aby vysvětlili své záměry se slučováním a uzavíráním poboček. Primátorka Karolína Koubová má tři požadavky a to je zachovat veřejné poštovní služby v docházkové vzdálenosti, funkční a moderní hlavní pošta a zrychlení všech veřejných poštovních služeb.

Na sídlištích Březinova a Demlova, Hamerníkova a Erbenova nebo na Horním Kosově a v oblasti ulice S. K. Neumanna, kde by se měly pobočky pošty Jihlava na konci října slučovat a uzavírat, žije podle primátorky velké množství starších lidí, kteří jsou zvyklí si na poště vyzvedávat důchody nebo si chodí pro úřední dopisy.

S rušením poboček na sídlištích nesouhlasí ani další radní. „Je pro mne nepřijatelné, aby se uzavíraly služby v lokalitách, které jsou centrem pro až desítky tisíc lidí,“ prohlásil náměstek primátorky Vít Zeman. Ten se stará o územní rozvoj a podle něj je nemyslitelné, aby se radnice snažila zahušťovat město a stát překládal důležité služby daleko za Jihlavu. Tento krok povede mimo vylidnění také k vyššímu poštu aut ve městě.

Primátorka pak připomněla, že město je dlouhodobě nespokojeno s kvalitou služeb České pošty. Balíky, pojištění a další produkty může podle jihlavských radních řešit komerční sektor, ale úřední písemnosti, Czechpoint nebo třeba doručování důchodů musí být pro obyvatele co nejdostupnější. „Nenecháme z obyvatel Jihlavy dělat pokusné králíky restrukturalizace České pošty,“ dodal radní Libor Kuchyňa.

Podobný postoj jako radní mají i zastupitelé Hnutí ANO, nejsilnější opoziční strany na jihlavském magistrátu. „Pro obranu zájmů občanů Jihlavy jsme připravili dva návrhy usnesení, kterými se zastupitelé přihlásí k probíhající petici a zároveň žádáme zveřejnění všech dokladů o komunikaci představitelů města se zástupci České pošty,“ předeslal za Zastupitelský klub Hnutí ANO Jihlava lídr Radek Popelka před dnešním jednáním zastupitelů. To začíná v deset hodin a je možné ho sledovat online.

Změny v poštovních službách v Jihlavě:



- Česká pošta chce od konce října sloučit a uzavřít některé pobočky.



- od prvního listopadu chce naopak otevřít provozovnu v nákupní zóně Shopping Jihlava známé jako Aventin.



- na tyto kroky negativně reaguje veřejnost i vedení města.