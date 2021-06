„Velmi si toho vážím. Hodnotím to nejen jako ocenění dobré práce zastupitelů města, ale i jeho občanů, kterým na Brodě záleží,“ reagoval havlíčkobrodský starosta Jan Tecl.

Podobně mluví i místostarosta Libor Honzárek, který cenu v Praze přebíral. „Jsme překvapení a nadšení. Je za tím patnáct let příprav a oprav rozsáhlého území městské památkové zóny, které nás, jak jsem před chvílí spočítal, stály kolem tří set milionů korun. Asi šedesát milionů z toho tvořily dotace,“ vyčíslil Honzárek. „Zasloužil se o to celý tým lidí, a to nejen firem, ale i majitelů domů a živnostníků, kterým patří velký dík,“ dodal.

Přestavbu historického centra dokončili loni. „A letos to bylo korunováno tímto krásným oceněním,“ usmál se Honzárek.

Jak doplnil starosta, výhra navíc přišla ve správný čas. „Je to o to příjemnější, že si letos připomínáme dvousté výročí od narození Karla Havlíčka Borovského, po němž naše město nese název,“ podotkl Tecl.

Spolu o oceněním Brod získává milion korun na další péči o kulturní dědictví. „Jak s touto výhrou naložíme, ještě nevím. Budeme se o tom radit s ostatními zastupiteli. Určitě to ale půjde na zkrášlení města,“ slíbil Tecl.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka.