Jak už Deník informoval, na slevu tisíc korun se mohou těšit návštěvníci kraje nad patnáct let, kteří přespí na Vysočině tři noci a více.

Jejich pobyt přitom nebude výhodný jen pro ubytovací zařízení. „Zajdou do restaurací, do ZOO nebo zkusí jinou aktivitu, kterou by za dva dni nestihli,“ řekl už dříve náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Vše by mělo začít fungovat na začátku července, přípravné práce jsou již v plném proudu. „Máme dvacet milionů a v září se můžeme bavit o tom, jak jsme je využili. Já se dále nebudu angažovat, ale budu vše velmi pozorně sledovat,“ uzavřel hejtman Jiří Běhounek.