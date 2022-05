Jedním z podniků, kterým nařízení komplikuje práci, je kavárna Demaris. Místo města se nakonec Michal Ferdan dohodl s majitelem sousedního parkoviště. „Museli jsme upravit jeden květináč. Nejsem moc kamarád s počítačem a s nesmysly, tak jsme to vyřešili takhle. Budeme mít podestu jinde, kde nebudeme muset řešit cizí podmínky. To, co patří městu, zůstane volné,“ prozradil Ferdan svůj přístup s tím, že stoly ven vytáhne v následujících týdnech.

Zahrádku ještě nemá připravenou Jitka Julie Irovská. Čeká na schválení od města. Aby podmínky splnila, musela nakoupit nové vybavení. „Šlo o zahradní nábytek a květináče. Jsou to za mě vyhozené peníze. Příští rok to může být zase jinak,“ postěžovala si. Kavárnu We love coffee má v Třebíči čtyři roky. Před tím nikdo zahrádky podle ní takhle neřešil. „Aspoň domluva s architektem byla dobrá. Kdyby to bylo na mě, už stolky ven vytáhnu. Lidem to chybí,“ dodala Irovská.

Dodržení manuálu nepředstavovalo potíže pro kavárnu Papi Café na Karlově náměstí. V Třebíči funguje dva roky, ale předzahrádku má letos poprvé. V předchozích letech ji mít nemohli kvůli opravě náměstí. „Chápeme, proč to město chce mít sjednocené a vkusné. Jelikož to máme až letos, nemuseli jsme nic měnit. Sami jsme totiž plánovali mít bytelný a přírodní nábytek. Žádný plast jsme nechtěli,“ popsala majitelka Pavla Vostalová.

Kavárny v Třebíči dobře zná Tamara Dušovská. „Zkušenostmi s kávami mám z Brna. Stala se ze mě taková kávová fašistka. Proto si v Třebíči radši kávu připravuji doma. Ale scéna s výběrovou kávou tady roste. Chodím tedy občas do We love coffee či Mosa kafe,“ řekla své dojmy. Zahrádky využívá ráda. „Skvělé mi přijdou zahrádky do vnitrobloku. V Třebíči to například má restaurace Kocour,“ přidala tip Dušovská.

Manuál pro provozovatele předzahrádek a majitele a provozovatele obchodů v budovách v památkové zóně zpracoval městský architekt Petr Ondráček. Ten náměstí přirovnává k obývacímu pokoji. „Jde o nejlepší prostor. Nechceme do něj starou rozvrzanou pohovku. Obdobně to je s předzahrádkami. Mají ladit s celkovým architektonickým konceptem,“ vysvětlil svůj přístup architekt.