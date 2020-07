S informací přišla ČTK, podle které by stát měl pro případnou druhou vlnu koronaviru koupit pro každý kraj automatický testovací přístroj na koronavirus od českého výrobce. Řekl to prý premiér Andrej Babiš při návštěvě firmy.

„O tom nic nevím,“ reagoval hejtman, který je zároveň pověřeným předsedou Asociace krajů ČR. Po seznámení s tématem mu stále chyběla informace, kdo bude přístroje provozovat, kde budou umístěné a kdo pro ně bude získávat vzorky.

Běhounek okomentoval i aktuální situaci na Jihlavsku. Podle něj je zbytečné vyvolávat paniku. „Problém je, že většina lidí je bezpříznaková a nemálo lidí si to přiveze tak, jako když to začalo – z dovolených. Jasné je, že se to neztratí a že to tu s námi bude,“ uzavřel.