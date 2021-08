Celé se to stalo zrovna v době, kdy do města zavítala odborná komise pořadatelů soutěže Stavba roku, aby originální knihovnu viděla na vlastní oči. „Neviděli nic. Jen prázdné zdi,“ poznamenala Hladíková. Jak dodala, uschlých květin na zdech si všimli možná mnohem víc čtenáři, kteří do knihovny chodí pravidelně. „Nevěděli, jak se věci mají, a z usychání rostlin obvinili naše knihovnice. Vyčítali jim, že se o květiny vůbec nestarají,“ dodala ředitelka.

Knihovnice ale za zkázu květin nemohou. Zalévat dnes a denně rostliny konvičkou by k oživení nepomohlo. „Rostliny na stěnách jsou zavlažovány automaticky přes počítač. Panely knihovny zdobí asi sedm druhů odolných trvalek,“ vysvětlil hned po dokončení stavby loni v létě tehdejší náměstek hejtmana Martin Kukla.

Originální zelené panely na stavbu knihovny dodala společnost Liko-S ze Slavkova u Brna. Na trhu je 29 let. „Patříme k nejlepším na světě,“ konstatoval při jubilejních oslavách předseda představenstva Libor Musil. Jeho slova zdobí i titulní stranu firemního webu. „O případu brodské knihovny víme. Květiny se neuchytily, protože se ukázalo, že nebyly vhodné pro využití v takové podobě. Dohodli jsme se na výměně. V současné době jsou rostlinky připravené, museli jsme je předpěstovat. Jen čekáme až zakoření,“ sdělil obchodní manažer Lubomír Kyselka. Panely se na zdi knihovny vrátí po prázdninách.

Mezitím se osychající knihovna stala tématem diskusí i na sociálních sítích. „Chtěl bych vědět, kdo to bude platit,“ zajímal se Pavel Domkář. Podle ředitelky knihovny Hladíkové po diskusi s krajem a stavební firmou ze Zlína to nebude kraj ani stavební firma. „To už víme. Výměna se uskuteční v rámci reklamace. Zajistí to dodavatel zeleně,“ upřesnila. Podle brodského zastupitele Milana Plodíka byla zelená stěna od začátku nesmysl. „Oslovím našeho krajského zastupitele a budeme ten nápad na krajském zastupitelstvu kritizovat. Nelíbilo se mi to od začátku. Dopadlo to, jak jsem předpokládal. Staré kytky uschly, dají tam nové a ty uschnou zas. Zatím je to reklamace, ale příště to bude už za naše peníze,“ poznamenal.

Do soutěže Stavba roku Vysočiny 2020 přihlásil krajskou knihovnu firma Zlínstav, která knihovnu stavěla. Záštitu nad soutěží převzal krajský hejtman Vítězslav Schrek. „Je to smutná shoda okolností. Ale nic nezmůžeme. Firma dodá zeleň novou. Doufáme, že to krajské knihovně při hlasování v soutěži moc neublíží,“ konstatoval hejtman. O vítězných projektech Stavby roku mohli zájemci v kategorii Cena veřejnosti hlasovat i formou SMS. Výsledky soutěže vyhlásí pořadatelé 6. v září v Humpolci.

Krajská knihovna



- Stavba trvala dva roky.



- Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží.



- Stojí na vrtaných pilotech.



- Do všech míst s vertikálně osazenou zelení je zavedený rozvod zavlažování a odvod přebytečné vody.



- Zelené panely tvoří sedm druhů odolných trvalek. Zalévání řídí počítač.



- Stavba přišla skoro na 200 milionů, vybavení dalších 28 milionů.