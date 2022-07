První den Oživeného židovského města v Třebíči. Najdete se na fotografiích?

/FOTO, VIDEO/ Pánové v cylindrech, dámy s čelenkami a s boa kolem ramen, prvorepublikové četnictvo, židé v kaftanech… Kdyby se neznalý člověk dnes vypravil do třebíčské židovské čtvrti, zřejmě by si pomyslel, že se nějakým řízením osudu propadl o sto let zpět.

Oživené židovské město, Třebíč, den první | Video: Deník/Milan Krčmář