„Hlavní slovo pak bude mít krajská hygienická stanice, která bude jednotlivé případy posuzovat individuálně,“ říká ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod Hynek Bouchal. Ten prozradil i to, co všechno se pro gymnazisty změní či jak moc je nenadálé výdaje spojené s protikoronavirovými opatřeními ovlivnily.

Jak u vás bude vypadat začátek školního roku? V čem bude jiný?

Především omezíme pohyb mezi učebnami a připravíme se na situaci, kdyby se ve třídě objevilo dítě s podezřením na koronavirus. Věcí, které se změní, bude relativně dost. Z části na to ale jsme připravení, protože jsme si to vyzkoušeli už na konci minulého školního roku, kdy jsme našim studentům umožnili návrat do školy.

Mluvil jste o případném nakaženém. Jak budete v takovém případě postupovat?

Máme vyčleněnou speciální učebnu, kde s ním bude nějaký dozor, který bude čekat na příchod zákonného zástupce a bude s daným dítkem komunikovat. Rodiče pak musí zavolat obvodnímu lékaři, který situaci vyhodnotí, a nás následně bude kontaktovat hygienická stanice s tím, jak máme dál pokračovat.

Oním dozorem bude nějaký pedagog?

Buď pedagog nebo někdo ze sekretariátu. Zkrátka dospělý člověk. Dá se říct, že to bude stejné jako doteď, protože tuto povinnost máme pořád. Jakmile ve třídě zjistíme, že se dítě necítí zdrávo, tak přijde do kanceláře a zavoláme zákonným zástupcům. Rozdíl je jen v tom, že doposud nám sedělo v kanceláři, kdežto teď bude čekat ve speciální místnosti.

Je to součást pracovní povinnosti. Učitelé mají jakési pohotovosti. Teď jsme je jen posílili. Je to však všechno na dohodě. Samozřejmě nebudeme nikoho nutit, protože jak říkáte, jsou tady kolegové, kteří jsou rizikovější. Z jara ale máme zkušenosti, že i oni do toho jdou a jsou velice vstřícní. Budeme se zkrátka snažit udělat maximum, abychom ochránili zaměstnance i studenty.

Na začátku jste nakousl i odborné předměty. Ty se tedy budou vyučovat v kmenových učebnách?

Většina ano. Ovšem třeba laboratoře z chemie se pochopitelně musí učit ve specializovaných třídách. Stejné je to i v případě jazyků, kdy děti dělíme do skupin a nelze vyučovat dvě různé skupiny v jedné třídě. K pohybu po chodbách tedy pochopitelně dojde, ale budeme se ho snažit co nejvíce omezit. Vždy tam bude dozor, který bude dohlížet na to, aby se skupina přemístila co nejplynuleji a zbytečně se někde nezdržovala.

A co takový tělocvik?

Zkraje podzimu budeme se studenty co nejvíce chodit ven. Myslím si, že pohyb je pro ně důležitý. Výhodou je i to, že máme dvě tělocvičny, které jsou od sebe oddělené, a studenti se v nich tak nepotkávají. To ale předjímáme. Nikdo z nás neví, jakým směrem se bude nákaza vyvíjet. Je možné, že nakonec tělocvik úplně zakážeme a dáme přednost zdraví před pohybem. Jsme připraveni se změnám co nejrychleji přizpůsobit.

Budete třídy i nějak dezinfikovat?

Ano, ale bohužel to nemůžeme dělat o úplně každé přestávce. Na to nejsou prostředky. Nicméně z jarního provozu vím, že i tak to fungovalo velice dobře, hygiena probíhala celkem často a splnili jsme všechna požadovaná hygienická kritéria.

V tomhle máme volné ruce, protože nejsme provozovatelem jídelny. Kooperujeme s protější základní školou. Musím přiznat, že jsme za to rádi, protože by to byla obrovská starost navíc. Od jejich paní ředitelky vím, že školy budou oddělené, každá bude mít svou část jídelny, takže děti přijdou do minimálního kontaktu. Budou tam opravdu velmi přísná pravidla.

Kvůli koronaviru se zrušila i řada výletů. Jak bude toto vypadat u vás?

Doporučení ministerstva je zatím striktně nerušit školní výlety, ale omezit jen kulturní akce typu zájezdů do divadel. To si myslím, že je rozumná cesta, a tím se budeme řídit i my. Na školní výlety navíc jezdíme až na konci roku, takže uvidíme, co bude.

Ale co třeba adaptační nebo lyžařský kurz?

To je samozřejmě velké téma. Na hory vyrážíme na začátku prosince. Stáli bychom o to, aby se to povedlo i letos, protože to pomáhá se i vzájemně lépe poznat. Nemáme speciální adaptační kurz, ale je spojený právě s lyžařským výcvikem. Máme štěstí i v tom, že jezdíme do rezortu v Alpách, kde v té době bývá minimum turistů, takže by tam naše skupina byla úplně sama.

Do Alp? Nebojíte se vyjet do zahraničí?

Je to jen kousek od českých hranic. Navíc jak už jsem řekl, jsme tam izolovaní. Je to sice výlet do zahraničí, ale v podstatě je to v tuto chvíli bezpečnější než zájezd do Krkonoš, kde se smíchá několik školních skupin.

Internetem teď koluje petice za zrušení meziškolních soutěží. Jaký na to máte názor vy?

Jsem rád, že nemám rozhodovací pravomoc. Rozumím oběma stranám a souhlasím s tím, že je to velmi důležitá součást výuky. Na druhé stráně právě při nich dochází k velkému mísení studentů. Osobně jsem spíše za jejich zrušení, byť mě to mrzí. V tomto jsem opatrný.

Ještě nezaznělo nic o maturitách. Budou?

Podle všech předpokladů ano. Jsem rád, že proběhly i letos a že se ministerstvo rozhodlo nehodnotit jen podle průměrů. To si myslím, že by byla degradace vzdělání. Doufám, že se v podobném duchu budou konat i na jaře. Zvládli jsme to loni, zvládneme to i teď.

Ale přeci jen byly jednodušší. Chyběl třeba sloh. Nejsou v tomto směru studenti ochuzeni?

Ochuzeni jsou spíše v tom, že nevědí, co je přesně čeká. Prvního září přijdou a my v podstatě nevíme, co jim máme sdělit. To mě na ministerstvu naopak mrzí. Jestliže je čtyři, respektive osm let připravujeme na nějaký typ maturity a najednou je nám řečeno, že je všechno jinak, tak je to obrovský, nekoncepční průšvih. Takže toto teď budeme řešit. Chceme, aby naše představy o kvalitě vzdělání zůstaly zachované, ale zároveň abychom jim neublížili tím, že budou maturity obtížnější.

A byly teď obtížnější než v předchozích letech?

Řekl bych, že jsme byli výrazně shovívavější. Nicméně školní část je u nás daleko těžší než ta státní. Předpokládal bych to ale u všech gymnázií. Přeci jen je připravujeme na vysoké školy. Absolutně se nemůžeme srovnávat třeba s průmyslovkou, protože ty děti míří úplně jinam.

Jak vypadala klasifikace u ostatních studentů?

Zrušili jsme známkování. My jakožto gymnázium jsme velmi orientováni výkonově a informace ze známky je silná jak pro učitele, tak pro studenty a jejich rodiče. Vždycky mě ale bavilo formativní vzdělání a zajímalo mě, jak může fungovat. A toto byla příležitost si to vyzkoušet.

Jak tento krok hodnotíte?

Myslím si, že to byla dobrá zkušenost. Pro studenty to navíc mělo přidanou hodnotu, že nebyli v této nelehké době stresováni známkováním.

A z čeho jste pak sestavovali známky na vysvědčení?

Za celé koronavirové období dostali jednu známku, která představovala jednu čtvrtinu té výsledné. Druhou čtvrtinu pak tvořily známky do března a polovinu známka z pololetí.

Zlepšili se díky tomu, nebo naopak zhoršili?

Nemám to podložené statisticky, ale když jsem si to tak procházel, tak jsem si všiml, že to u většiny zůstalo na stejné známce, případně se někteří maličko zlepšili.

Cekově to období hodnotíte jak?

Bylo to nesmírně náročné. Zaznamenal jsem výroky typu „Učitelé se válejí doma, ti se mají!“, ale já jsem nezažil hektičtější pracovní období. Člověk, který se ve školství nepohybuje, nepochopí, že je to úplně jiný styl práce. Museli jsme ze dne na den překopat všechny svoje návyky a začít fungovat úplně jinak.

Vraťme se zpět k nadcházejícímu školnímu roku. Přišla vládní opatření včas, nebo byste je uvítal dřív?

Oddělil bych pokyny z ministerstva od těch kotrmelců, kterých jsme byli svědky v polovině srpna. V tomto směru musím ministerstvo pochválit. Podle mě opatření přišla relativně včas a ředitelé měli dostatek času se s nimi seznámit. Navíc jsou napsaná velmi dobře a jasně.

Promítl se koronavirus i do investic školy?

Ano, a to dost. Když jsme si v dubnu uvědomili, jak je hygiena důležitá, začali jsme přijímat určitá opatření. Náklady šly do desítek tisíc. V tomto směru nám ale vyšel vstříc zřizovatel a pomohl nám s nákupem pomůcek.

Zrušili jste kvůli tomu nějaké plánované výdaje?

Samozřejmě. Jsme třeba zvyklí každým rokem kupovat vybavení do tříd. Na to však letos rozhodně nebudou peníze. To se ale nedá nic dělat a vnímám to jako určitou příležitost. Myslím si, že řada těch opatření zůstane v platnosti i poté, co koronavirus pomine. To, že ve všech třídách budou papírové ručníky a antibakteriální mýdlo, vůbec ničemu nevadí. Naopak to přispěje k tomu, že šíření i třeba chřipky bude daleko obtížnější.

Hynek Bouchal

- je mu 46 let

- je ženatý, má 4 děti

- na havlíčkobrodském gymnáziu působí od roku 2002, z toho 9 let jako ředitel

- má aprobaci na český jazyk a společenské vědy

- má rád literaturu, filozofii a umění

- ze sportů miluje běh a jízdu na kole