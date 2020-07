Suchý je nejdéle autorem, ředitelem, hercem, zpěvákem, skladatelem, textařem a režisérem vlastního autorského divadla.

Do důchodu se ještě nechystá. „Teď mi bude devětaosmdesát, tak to už možná mám právo na důchod. Ale přiznám se, že tímto směrem nějak neuvažuju. Když to bude zapotřebí nebo když to budu cítit, tak se nebudu zpěčovat důchodu, ale zatím mám naopak té práce hodně a nevím, co dřív,“ řekla divadelní a hudební legenda.

Ocenila jej Agentura Dobrý den Pelhřimov. „Nemálo písní autorské dvojice Suchý - Šlitr si po desetiletí žije svým vlastním životem. Hrají se mimo divadlo a mnohé zlidověly,“ řekl Miroslav Marek z agentury evidující tuzemské rekordy. V pondělní předal Suchému certifikát, knihu rekordů a speciální skleněnou lahev.