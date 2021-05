Revitalizaci sídliště chystají v Kněžicích. Letos je v plánu udělat projekt a příští rok začít, některým obyvatelům sídliště se však plány na nový povrch silnice nelíbí.

Sídliště v Kněžicích se dočká úprav. | Foto: Deník/Martin Singr

Zdevastovanou silnici místní nechtějí opravovat kvůli bezpečnosti. „Část občanů, co tam bydlí, říká, neopravujte to, pak se z toho stane závodní dráha,“ řekl starosta Radek Žák. I když tak mluví s nadsázkou, obavy o bezpečnost jsou na místě. Pomohly by prý zpomalovací retardéry, ty ale zase komplikují zimní údržbu, zachytává o ně pluh. „Projektanti hledají nějaké kompromisní řešení. Na zodpovědnost a předvídavost některých řidičů se nedá spolehnout,“ zhodnotil situaci starosta.