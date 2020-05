„Každý zná jiné bylinky, každý sbírá něco jiného. Je jedno, jestli se lidé rozhodnou pro sběr podbělu nebo později květů bezu, lípy nebo listů meduňky či máty. Budeme rádi pokud se lidé ozvou se svým záměrem bylinky sbírat,“ uvedla Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Organizace pak hodlá bylinky získané od dárců prodávat při nejrůznějších příležitostech. Takto získané peníze použije na již zmíněnou veřejnou sbírku. „Výzva probíhá po celý „sběratelský rok“. Vzhledem k situaci a zákazu hromadných akcí by snad první akcí měl být 26. září Den venkova v zámku ve Žďáře nad Sázavou,“ sdělila Coufalová.

„Lidé mohou sbírat cokoli, co je napadne, a co mají rádi. Iniciativě se meze nekladou. A pokud bylinky pěkně zabalí do látkových či papírových pytlíčků budete pro nás úplně nejlepší,“ dodala.