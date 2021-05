Hned u vchodu do žlutooranžové budovy stojí školník, který všechny příchozí směřuje k dezinfekci. „Každá třída má v šatnách svou uličku, takže děti se tu nijak nemísí,“ zmiňuje ředitel školy Luděk Charouzek a stoupá po schodech do vyšších pater.

Šesťáci, kteří svůj přechod na druhý stupeň strávili většinou před obrazovkami počítačů, si už ve svých lavicích s nadšením sdělují nejrůznější novinky a zážitky.

Školní zvonek hlasitě oznamuje začátek hodiny. Za normálních okolností by se žáci z 6. A chystali na to, že budou zpívat. To teď ale nemůžou. Navíc je kromě hudební výchovy čeká ještě zcela jiná činnost. „Než začneme cokoliv dělat, musíte se otestovat. Pošlu vám všechny možný propriety a řeknu vám, co máte dělat,“ zahajuje první pondělní hodinu třídní učitelka Jana Šaldová.

Při rozdávání a posílání testovacích kazet, zkumavek, tyčinek a potřebných roztoků to ve třídě vypadá jako o přestávce. „Kdo ještě nemá zkumavku?“ volá na děti učitelka. „Proč nám k tomu dali sůl?“ „Na co je tohle?“ ptají se šesťáci a postupně zkoumají předměty, které jim přistály na lavici. Někteří z nich už zřejmě podobné testy na covid viděli.

Ruce vzhůru

Třicet minut z vyučovací hodiny je pryč a žáci už ví, zda jsou pozitivní či negativní. V tom se jeden z chlapců zvedá ze židle a s taškou odchází ze třídy. „Nebojte, Honza není pozitivní, ale odchází k lékaři,“ vysvětluje ostatním Jana Šalandová.

Ve zbylém čase učitelka žáky informuje, jak to bude ve škole probíhat v následujících dnech. Na děti má i pár otázek. „Kdo z vás se dnes vůbec netěšil do školy?“ ptá se a sleduje, jak ruce většiny chlapců vystřelují vzhůru.

Protože se spolužáci neviděli již několik měsíců, nechala jim nakonec třídní učitelka prostor, aby si spolu mohli popovídat. „Pak už dáte ostatním pedagogům pokoj,“ dodává.

Někteří žhavě debatují a jiní vytahují sešity a učebnice zeměpisu. „Další hodinu píšeme,“ odůvodňuje slečna v pruhované mikině.