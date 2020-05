Aktuální situace a nejnovější nařízení vlády totiž nahrává tomu, že se například uskuteční dětský tábor na základně Chaloupky u Nového Rychnova na Pelhřimovsku. Akce "Hollywood - v záři reflektorů" se uskuteční v původně plánovaném termínu, tedy už od 27. června.

„Co nejdříve dáme rodičům informace a vyzveme je k zaplacení tábora, protože to se kvůli koronaviru stoplo. Rodiče si navíc budou moci rozmyslet, jestli dítě na tábor pošlou, nebo se toho místa vzdají,“ sdělila Dana Kalinová z Domu dětí a mládeže v Pelhřimově s tím, že zatím mají nahlášených dvaapadesát dětí.

Maximální počet dětí i pořadatelů je u stanových táborů nastavený na sto lidí a u táborů s chatkami je limit do tří set až pěti set lidí, podle epidemiologické situace.

Do zmíněného limitu se tak táborníci z Chaloupek vejdou. „Akorát jsme pořád nevěděli, jestli tábory budou povolené už od 27. června. Když by tábory povolili od 1. července, tak bych musela zkracovat tábor a tím pádem bych musela kompletně upravovat program. Neměli bychom totiž desetidenní tábor, ale pouze pětidenní. Teď se pro mě nic nemění, takže můžeme přípravy v klidu dokončit,“ prozradila Kalinová.

Současná situace se dotkla i letního dětského tábora Kalich u Kamenice nad Lipou, kde museli zrušit hned dva běhy s výukou němčiny. „Jinak počty jsme upravovat nemuseli. Vejdeme se do tří stovek. Máme maximálně kolem dvou set dětí a k tomu je dvacet oddílových vedoucích a další personál,“ řekl Antonín Hubený, provozovatel letního tábora Kalich.

Děti a vedoucí budou muset na táborech mimo jiné klást důraz na dodržování pravidel osobní i provozní hygieny. „Musíme nakoupit víc dezinfekce, víc otírat kliky a tak dále. Je toho spoustu,“ doplnil Hubený.

Roušky by měli táborníci používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu.

Podle situace hygienici doporučují organizátorům omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí či pořádání výletů do měst. „Musíme udělat změnu v programu. Rodiče do tábora prakticky nepustíme a děti nepustíme do nedaleké Kamenice nad Lipou. Čas budou trávit jen v areálu tábora a v přírodě. Pláž tu máme pouze pro sebe, takže se koupat normálně můžeme,“ přemítal Antonín Hubený.

Právě doporučení v souvislosti s cestováním hromadnými dopravními prostředky přineslo komplikace organizátorům letního dětského tábora Peksův mlýn, který začíná 1. července u Vranovské přehrady. „Na jedné straně nám doporučují nejezdit autobusy, na druhou stranu se tam ale děcka musí nějak dostat. Přemýšlíme tedy, že poprosíme rodiče, aby děti na tábor dovezli. Je to zhruba sto kilometrů cesty. Vždycky jsme na to objednali dva autobusy. Děti by teď ale neměly sedět vedle sebe, takže to vyřešíme jinak,“ zamyslel se organizátor zmíněného tábora Miroslav Šťastný.

Odborníci z Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina budou letos kromě ubytování, stravy, pitné vody a uchovávání potravin kontrolovat mimo jiné také to, zda na táborech dodržují všechny zásady nařízené ministerstvem zdravotnictví. „Je nás tolik, kolik nás je, nikomu nám nepřidali, takže kontroly budeme dělat tak, jako každý rok. Jde také o to, jestli bude tolik táborů jako loni. Rodiče se o děti bojí, takže uvidíme, kolik táborů nakonec bude,“ poznamenal Jan Říha, ředitel krajské hygienické stanice.