Mladá maminka má k ruce seznam, co bude potřeba koupit. Na kolik peněz to ale vyjde, nepočítala. „Spočítané to ani nemůžu mít, jelikož některé věci kupuji průběžně, když se objeví v akci,“ prozradila, jak ušetřit. Rodinný rozpočet díky práci manžela výdaje zvládne. „Nemusíme honit pastelkovné hned, co to půjde. Z rodičovské bych to ale nedala ani omylem,“ dodala Jitka Jindrová.