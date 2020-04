„V prvotní chvíli jsem ze všeho nejvíce bojovala se sociálním distancováním se od rodiny a přátel. Co se týče služeb, určitou komplikací pro mě byl moment, kdy se zavřela veškerá sportoviště. Byla jsem zvyklá se pravidelně hýbat a najednou jsem musela hledat jinou alternativu. Jsem ráda, že nám počasí přeje, ale i tak se těším, až se vše vrátí do původních kolejí,“ svěřila se třeba Dominika Benešová z Pelhřimova.

Nejen jí aktuální situace zkomplikovala život. Uzavření provozoven se nelíbí ani ženám, které si zvykly mít pravidelně opečovávané ruce. „Chodím na umělé nehty a teď mám smůlu. Snažím se odrůstající nehty alespoň opilovat pilníkem a dotřít obyčejným lakem. Není to úplně nejhorší, ale péče profesionála mi opravdu chybí,“ posteskla si Miroslava Slámová ze Žďáru nad Sázavou.

To muži mají jasno. Největší překážkou pro ně je, že nemohou zajít „na jedno“. „Rozhodně mi nejvíce chybí hospoda. Už se těším, až si zase budu moci dát točené pivo a posedět s kamarády,“ má jasno Martin Říha ze Starého Ranska na Havlíčkobrodsku.

Najdou se ale i tací pánové, kteří teskní po nakupování. „Stříhám se doma, do posilovny nechodím… Co mi ale opravdu chybí, je maloobchodní prodej. Nemám rád velké hobby markety, takže se těším, až zase otevřou malé specializované obchody,“ přemítal Petr Vaněk z Častonína na Pelhřimovsku.

S ním souhlasí i Jakub Volek ze Světlé nad Sázavou. „Nejvíce mi teď schází obuvnictví. Potřebuji nové boty a přes internet si je kupovat nechci,“ přitakal mladý muž. Podle úterního rozhodnutí vlády by se maloobchody mohly otevřít 27. dubna.

Na zkrášlovací procedury si lidé budou muset počkat nejspíše ještě více než měsíc. Vláda s jejich znovuotevřením počítá až 25. května. Týká se to třeba i kadeřnicko-kosmetického salonu Fantazie v Pelhřimově. „Každý den se nám ozývají klienti s tím, kdy salon opět otevřeme, že mají odrosty nebo potřebují zastřihnout,“ řekla majitelka salonu Veronika Svatošová.

Už teď je jisté, že se po otevření nezastaví. „V prvních týdnech budeme mít plno. Řešíme, jak všem vyhovět, přeci jen jsme jen lidé a ne stroje. Nicméně se na všechny postupně dostane. Máme v plánu pracovat i o víkendech. Těšíme se, až se zase budeme moci starat o naše klienty a hýčkat je,“ dodala Svatošová.

Na zákazníky už se těší i majitelé jihlavské palačinkárny, ovšem i ti musí ještě vydržet. „Známí už se mě ptají, kdy otevřeme. Počítáme ale i s tím, že můžeme mít méně zákazníků, protože se lidé budou bát někam chodit,“ přemítala palačinková bohyně Lea Nerudová.

Má ale náhradní plán. „Zvažovali jsme, že naše služby nabídneme ve firmách, které mají do padesáti zaměstnanců a nemají vlastní jídelnu nebo kantýnu. Některý den v týdnu bychom k nim mohli jezdit a dělat jim k obědu palačinky. Pravidelně se účastníme různých akcí, takže jsme zvyklí na bojové podmínky a stačí nám malá kuchyňka nebo dva stoly,“ prozradila Nerudová.

Kromě přízně svých zákazníků by se živnostníci mohli dočkat i pomoci od kraje, případně i jednotlivých obcí. „V žádném případě nechceme omezovat investiční aktivitu a trvám na tom, že je potřeba podpořit i drobné podnikatele, střední třídu. Udělali jsme to stejným způsobem v letech 2010, 2011 a kraji se to vyplatilo,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.