Doma vyráběné sirupy se v poslední době staly velkým hitem. A není to jen ryze ženská záležitost. „I já jsem je začal dělat proto, abych se na chalupě zabavil. Dělám sirup z květů černého bezu, a pak míchané šťávy z černého bezu a meduňky a z meduňky s mátou. Na bezový sirup musím nasbírat čtyřicet květů,“ vyjmenovává Jan Kunovský z Brna, který jezdí na chalupu do Rokytna na Novoměstsko.

„A už jsem dělal i sirup z rýmovníku a ze smrkového jehličí,“ dodává.

Sirupy ze smrkového jehličí už mají i svůj symbolický název. Lidé jim říkají smrkáčky. Nejen proto, že jsou ze smrku, ale název dokonale vystihuje i to, na co jsou nejvhodnější. „Když jsou děti nachlazené a teče jim z nosu, je smrkáček nejlepší. A jitrocelový a bezový sirup zase používáme na kašel,“ vysvětluje Eva Musilová.

„Já také dělám sirupy. Bezový květový a šípkový z plodu. A proti kašli jitrocelový z listu. Loni jsem vyráběla i sirup z plodů černého rybízu,“ přidává se Zuzana Pávek z Nového Města na Moravě. „Z červeného ne, ten dávám do buchet,“ doplňuje s úsměvem.

Na výrobu sladkých šťáv jsou vhodné květy, plody a listy, které se dají najít na zahradě i venku v přírodě. „Moje snacha dělá sirupy ze všeho možného: Z mateřídoušky, smrku, bezu, sedmikrásek a jiné,“ nechává se slyšet další novoměstská obyvatelka Blanka Hubáčková.

Lidé dokáží vyrobit sladkou a zdravou šťávu třeba i z lipových květů nebo z obyčejných kopřiv. Hitem letošní sezony se ale stal sirup šeříkový. „Já jsem si ho přijela udělat ke známým na Vysočinu. Dříve jsem si myslela, že je šeřík jedovatý. Ale sirup z něho je výborný a krásně voní,“ potvrzuje učitelka ze Svitav Renáta Škeříková.

Recept na šeříkový sirup



Na litr šeříkových květů se použijí dva litry vody, kilo a půl cukru a 2 citróny. Svaří se cukr s vodou, do horkého se nasypou šeříkové květy a na kolečka nakrájené citróny. Nechá se to do druhého dne odstát, pak se sirup scedí, nalije do sklenic a zavaří.



Recept na bezový sirup



40 květů černého bezu se namočí ve dvou litrech převařené vody a přidá se k nim na kolečka nakrájený citrón. Nechá se nejméně 48 hodin odstát. Pak se to scedí, na litr vody se přidá kilogram cukru a trochu kyseliny citrónové. Sirup se povaří s trochou konzervantu, slije do sklínek vypláchnutých alkoholem a zavíčkuje.