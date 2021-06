Od pátečního rána znějí motorové pily, řezající obnažené a narušené trámy. Lidé na nic nečekají a ze střech shazují zbytky krytiny, cihel a plechu. Každá lopata se v těchto dnech hodí na vyhazování sutin a střepů. „Přijel jsem z Břeclavi pomoct kamarádovi. Ráno jsem napsal šéfovi, že si beru volno,“ povídá Libor Stránský, který jako regionální folklorista zná mnoho místních. Městys je součástí regionu Podluží, stejně jako Hrušky, Mikulčice či Lužice, také velmi zasažené ničivým živlem.

Jeho kamarád vinař Jaroslav Nešpor měl štěstí v neštěstí. Živel mu na majetku nezpůsobil tak vážné škody jako obyvatelům centra městyse, a tak se spolu oba vydali pomáhat potřebným. „Volala mi i známá, co tady má dům. Byli jsme se tam podívat a vypadalo to fakt zle. Jako po záplavách. Celý vnitřek špinavý,“ dodává Stránský.

V centru Moravské Nové Vsi se měly zanedlouho v létě konat tradiční hody. Nyní je to ovšem nemyslitelné. Lidé mají vážnější starosti. „V regionu Podluží jsou tak skvělí lidé, že všechno je možné. Brzy bude líp,“ věří folklorista Stránský.

Bez jídla

V okolí těžce poškozeného kostela uklízí desítky dobrovolníků. Mezi nimi i mladý manželský pár z nedalekých Kostic. Oba jsou známí místního faráře. Muž bere do rukou motorovou pilu, žena kolečko a se spolu s ostatními pouští do odklízení spadaných větví a další spouště. „Je to hrozné, ale musíme jít dál a pomoct jeden druhému,“ vysvětluje.

„Nenechte se přemlouvat!“ zní odpoledne centrem městyse hlas Ludmily Pitkové. Jihomoravští hasiči z blanenské posádky se proplétají sutinami a roznáší jídlo lidem, kteří při nápravě škod neměli čas ani myšlenky se najíst. „Máme guláš, párky, řízky, dokonce i hovězí na žampionech. Od všeho něco. Jíst se musí za každé situace, ale lidé na jídlo pomyšlení nemají,“ dodává Pitková.

Tornádo napáchalo škody také v Mikulčicích

Chlapi z místního pivovaru zase rozdávají gulášovou polévku blíž místní škole.

Pomoc do Moravské Nové Vsi proudí v pátek z celého okolí. Lidé i firmy poskytují jak techniku, tak vlastní ruce.