Společnost Mikro Trading se rozhodla věnovat tyto čtyři panenky do soutěže, kterou redakce Deníku Rovnost právě spustila. Vašim úkolem je outfit jedné vámi vybrané panenky napodobit, vyfotit se a poslat do redakce. Nejzdařilejší čtyři nejzdařilejší outfity potom vybere neotřelý módní návrhář osobně. Dejte si proto obzvlášť záležet.

Panenky podivínského výrobce hraček oblékl módní návrhář Osmany Laffita

Pravidla soutěže:



- Soutěž odstartovala v pondělí 8. srpna 2022 a probíhá do konce prázdnin, tedy do 31. srpna 2022.



- Do té doby posílejte na redakční e-mail jakub.dosedla@denik.cz nebo do komentářů na facebookový profil Břeclavského deníku své outfity.



- Osmany módní prohřešky neodpouští. Tak šup do skříně a hodně štěstí! Třeba právě vy vyhrajete jednu ze čtyř panenek.

Zdroj: se souhlasem Společnost Mikro Trading a.s.