Pavol Tomaškin z Nového Města na Moravě se pro dráhu fotografa na plný úvazek rozhodl teprve před nedávnem. Jeho srdce hoří pro motorsport, první akci nafotil bez nároku na honorář, jen tak, aby si to vyzkoušel a dal o sobě vědět. Sebral odvahu a oslovil fotografickou osobnost motorsportu, Jana Stárka. O pár týdnů později už pro něj fotil na okruzích v České republice i ve střední Evropě. Léto přineslo závod WorldSBK a fotky v časopisu Motohouse. Splněný sen. To ještě netušil, že v zimě přijde něco, o čem se ani snít neodvažoval. Letos v lednu se Rallye Dakar, největší událost ve světě motorsportu, ocitla před objektivem Pavla Tomaškina. A Pavol Tomaškin v Saúdské Arábii.

„Na světě neexistuje větší akce, než je Dakar, alespoň co se motorsportu týče. A tenhle sen se mi splnil hned v prvním roce mé fotografické kariéry. Dozvěděl jsem se to asi měsíc předem,“ vypráví téměř pohádkový příběh Pavol Tomaškin. „Nikomu jsem to neříkal, vždyť jsem tomu sám nemohl uvěřit. Pořádně jsem si to uvědomil asi až dva dny před odletem – to není možné, já opravdu letím na Dakar!“ Ale jak se vlastně stane, že se fotograf z Vysočiny ocitne uprostřed Saúdské Arábie?

Nejtěžší bylo se rozhodnout

„Focení mě bavilo dlouho, ale nevěnoval jsem se mu na plný úvazek. Roli hrál čas, finance a práce v zahraničí. Chcete-li fotit na profi úrovni, potřebujete profi techniku. A není to jen o kvalitě pořízených fotek. S pořádnou technikou můžete vyrazit do extrémních podmínek, zvládne déšť, sníh, nebo třeba právě i pouštní bouři,“ líčí s trochou nadsázky Pavol Tomaškin.

Do širšího povědomí se dostával od dubna loňského roku. „Vyfotil jsem svoji první akci na motokrosu v Dalečíně. Tenkrát jsem těm jezdcům poslal fotky zdarma, abych měl alespoň nějaký skutečný feedback. Rodina a přátelé vás vždycky vychválí do nebes,“ usmívá se Tomaškin. Nicméně myšlenka plně se věnovat fotografování přeci jen pomalu dozrávala. „Musel jsem ale udělat zásadní rozhodnutí. Člověk přeci potřebuje živit rodinu, splácet hypotéku. Udělat první krok a opustit jistotu stálého zaměstnání pro mě bylo asi nejtěžší,“ vzpomíná. Přesto se ale rozhodl oslovit Jana Stárka, člena týmu elitních fotografů MCHphoto kolem Mariana Chytky. A pak události nabraly rychlý spád.

Poté, co se Tomaškin ocitl v roli fotografa na Brněnském okruhu, poznal třeba Sachsenring, Hungaroring a jiné okruhy, fotil dokonce i závody WorldSBK a jeho snímky se dostaly do časopisu. Jan Stárek ho loni na podzim seznámil přímo s Marianem Chytkou. Rovnou se tak zúčastnil velkého focení pro tovární tým Honda Monster Energy, kde se setkal i s úspěšnými jezdci Dakaru. „Kdo se focení věnuje, ví, že MCHphoto patří v motorsportu mezi světovou špičku,“ vysvětluje Tomaškin, který tak nabíral zkušenosti od těch nejlepších. „Můj úplně první úkol byl umýt Marianovi auto. Druhý, sehnat v Brně tradiční arabskou konvičku na čaj, a třetí, dovézt tunu mouky,“ směje se při vzpomínce na seznámení s týmem Mariana Chytky.

Očividně obstál, protože sedmadvacátého prosince už přistál s celou českou výpravou v městě Jeddah v Saúdské Arábii. „Po příletu jsme si vyzvedli press car, které je speciálně upraveno pro trať a dříve Dakar absolvovalo jako závoďák. Prošli jsme několika PCR testy, naštěstí jsme byli všichni negativní a mohli jsme začít pracovat,“ pokračuje ve vyprávění fotograf. „Do jednatřicátého prosince jsme byli v bivaku v Jeddah, zde probíhaly technické přejímky a vozy se připravovaly na ostrý start. To všechno se už muselo fotit. A na Nový rok začal Dakar jako takový,“ popisuje Tomaškin.

Šťastný nový rok, hlavně ho přežít

Hned začátek rallye ale pro něj málem znamenal také velmi brzký konec. „To když si myslíte, že stojíte v bezpečné vzdálenosti od tratě, kudy projela už asi stovka motorek, a najednou bez zaváhání skáčete do skal i se třemi foťáky na sobě, protože motorka i s jezdcem dopadla přesně tam, kde jsem ještě před vteřinou stál! Šťastný nový rok, řekl jsem si,“ s trpkým úsměvem vzpomíná Tomaškin. Na první den rallye tak asi v životě nezapomene. „A hned se stal Dakar zábavnější – naražená žebra, velká podlitina, odřené ruce, jedno prasklé tělo foťáku, dvě sluneční clony na prach. Ale přežil jsem,“ líčí Tomaškin, který se s následkem nehody popral a užil si pobyt v poušti se vším, co k životu fotografa Rallye Dakar patří. „Probíhá to zpravidla tak, že večer pošle organizátor jeden takzvaný proximity point, tedy přibližný bod poblíž tratě. Tam jsme se většinou přesunuli, přespali ve stanech v poušti a teprve nad ránem jsme dostali souřadnice na pár foto pointů s jednoduchým popisem a prakticky nicneříkající fotkou toho místa, které někdo při plánování trati vyfotil za jízdy mobilem,“ vysvětluje, jak to pro fotografy na Rallye Dakar chodí.

„Když chcete co nejakčnější snímek, musíte být co nejblíže projíždějícímu autu. Takže stojíte na duně a vidíte, jak se na vás řítí. Vyjede na dunu a pár metrů před vámi zatočí. To je adrenalin. A ještě stokrát větší při průjezdu kamionu. Je to síla, když se proti vám řítí takový kolos,“ přibližuje Tomaškin. Naraženina stále bolela. O to náročnější bylo přemýšlení, kam se postavit a kde to bude ještě bezpečné. Protože úskoky stranou by teď dvakrát hbité ani příjemné nebyly.

Z jednoho průjezdu je potřeba mít čtyři, pět fotek v nekompromisní kvalitě. „Takže dva až tři foťáky jsem měl na sobě většinou pořád. Když vidíte jezdce přijíždět, fotíte s teleobjektivem, z blízka na široké ohnisko a když odjíždí, berete ho zezadu zase teleobjektivem. V týmu je i několik motorek nebo aut a je potřeba, aby fotky byly různé. Kompozice je proto potřeba promýšlet dopředu. Navíc nesmíte zapomínat, že fotky být musí a jezdec projede kolem jen jednou za den. Neexistuje, že by něco nevyšlo,“ zdůrazňuje.

Práce dlouho do noci, spánek je přežitek

Po akci se fotografové musí přesunout do dalšího bivaku. Úpravě fotek se věnují už po cestě. Termín odevzdání? Dnes. A vyjížďky s počítačem na klíně zrovna krátké nebyly – 300, 400, někdy i 780 kilometrů. Práce pokračovala také v media centru v dalším bivaku. „Ještě v noci jsme pak přejeli na proximity point k nové etapě. Tam jsme dorazili třeba v jednu hodinu ráno a v pět už byl budíček,“ popisuje Tomaškin. Spaní ve spacáku v poušti, kde teploty klesají k nule, tak moc velkorysé nebylo.

Po cestách za závodníky tak fotografové najezdili po Saúdské Arábii tisíce kilometrů, v jednu chvíli si užívali horkého léta, o několik hodin později už byli vděční za bundy a čepice. Měli možnost potkat i místní. „Lidé v Arábii jsou velmi přátelští a pohostinní. V podstatě každý dne jsem se s domácími v poušti setkával. Rozložili si koberce, vařili arabskou kávu a sledovali Dakar. Mnohokrát nám něco nabídli a všude, i v obchodech, nás srdečně vítali,“ uzavírá Tomaškin své vyprávění. Dal by si to celé znovu? „Pár dnů mi trvalo, než jsem se dal dohromady, dospal. Bezprostředně poté si člověk řekne, že jednou stačilo. Ale teď rekapituluji. Spousta fotek by šla vyfotit jinak. Stoupnout si jinam, použít jiný objektiv. Stále se mám co učit, je na čem tvrdě pracovat. Co přijde během roku, nedokážu odhadnout. Ale pokud by mě znovu oslovili, váhat nebudu. Jel bych. Klidně hned zítra,“ dodává Pavol Tomaškin. Fotograf, který ještě před rokem nevěděl, co dál. Teď má na kontě naražená žebra, dvě sluneční clony na prach a Rallye Dakar 2022.