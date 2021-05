V neděli se na nich sešly víc než tři desítky farmářů a řemeslníků z celé Vysočiny i zástupy návštěvníků. Ty od cesty na Havlíčkovo náměstí neodradila zima, ani déšť. Trhy se v Brodě konají každou první sobotu v měsíci. Přístup na ně mají jen domácí farmáři a lidoví řemeslníci. To že o víkendu byly trhy neobvykle v neděli, souviselo s májovými oslavami na náměstí.

Ještě v březnu ale nad tradičními trhy visel otazník. Město Havlíčkův Brod na trhy každý rok vypisuje grant ve výši 175 tisíc. V březnu se ale o něj nikdo nepřihlásil. Radnice vyhlásila druhé kolo. „Pak zvážíme, jestli trhy budou, nebo je uspořádá město,“ popsal situaci místostarosta Vladimír Slávka. Hlavním pořadatelem trhů byla už několik let Alena Čechová. Podle informací Deníku měla zájem o trhy i nadále, ale nestihla podat žádost do prvního kola včas. „Kvůli nemoci jsme to nestihli,“ vysvětlila radním Alena Čechová. Do grantové soutěže se přihlásila napodruhé a uspěla.

Na trzích ale museli v neděli farmáři a řemeslníci dodržet proticovidová opatření. Kvůli tomu chyběl podle Čechové i doprovodný kulturní program. „Není to ale nic hrozného. Jako v obchodě. Respirátory, dezinfekce, stánky dva metry od sebe,“ komentoval nařízení výrobce nakládaných sýrů Petr Dvořáček. Do Brodu na trhy jezdí pravidelně. Otevření tržišť se nemohl dočkat Pavel Obrdlík z Třebíčska. „Vyrábíme levandulové vůně, silice, kosmetiku. Kvůli lockdownu jsme museli zavřít firmu. Šel jsem jezdit s kamionem, abych se uživil,“ prohlásil. Jak dodal, systém proticovidových opatření nechápe. „Já musím zavřít svůj malý obchod a v marketech je denně plno,“ poznamenal. Na farmářské trhy se těšili i obyvatelé Havlíčkova Brodu. U některých stánků, hlavně s domácí uzeninou a pečivem, bylo dvě hodiny po otevření vyprodáno.

Co návštěvníky někdy nepříjemně překvapilo byly ceny. „Já chodím na trhy pravidelně kupovat zeleninu, ale dvě stovky za kilo malých rajčat je moc,“ povzdechl si Petr Mottl. První farmářské trhy které si vzaly název podle pověsti o pekaři Koudelovi, začaly v roce 2011.

Farmářské trhy oživilo nejdříve v roce 2011 samo město. V roce 2012 pak Alena Čechová, která na jejich pořádání získala od města grant, pro rok 2013 uspěla v grantovém programu na jejich pořádání Hana Kachlířová. V letech 2014 - 2021 uspěla v grantovém řízení opět Alena Čechová,“ upřesnil místostarosta Slávka.