Nebo alespoň její logo, které se stalo nedílnou součástí Macháčkova závodního auta. „My jsme v Playboyi na titulní stránce! To je neuvěřitelné,“ ukazuje všem okolo nadšeně Milan Hájek.

Vzájemná spolupráce obou mužů trvá už dvě desítky let. I když zpočátku to na nějaké přátelství vůbec nevypadalo. Právě naopak. „Objednal jsem z Moreau agri Vysočina pro svou firmu manipulátor. Řekli mi, že to není problém. Jsem náročný a často nepříjemný zákazník. V každém prodejci hned vidím podvodníka. Stroj přišel, ale pořád něco nefungovalo. Tak jsem neustále reklamoval,“ vzpomíná na první pracovní vztahy Josef Macháček.

„Já jsem v tom viděl výzvu. Všechny závady jsme nakonec úspěšně odstranili. A tím, jak jsme se víc poznali, začali jsme obchodně spolupracovat. A začalo i naše přátelství,“ doplňuje jeho slova Milan Hájek.

Vždycky ví, co chce

Slovo dalo slovo a oba muži se dodnes navštěvují a tráví spolu příjemné chvíle. Třeba na novoměstských biatlonových závodech. Nebo na dalších akcích. „Má můj velký obdiv. Ten elán v jeho věku je neuvěřitelný. A taky rozumí technice. Vždycky ví, co chce,“ smeká úspěšnému závodníkovi poklonu Milan Hájek.

Firma díky tomuto přátelství vystavuje na zemědělských festivalech a výstavách nejen své stroje, ale také Josefa Macháčka. „Je to vždycky show, když se tam objeví Pepík a začne vyprávět své zážitky z Dakaru,“ směje se Milan Hájek.

Letos se v Rallye Dakar Josefu Macháčkovi dařilo. Dokonce natolik, že si domů přinesl sošku určenou nejlepším jezdcům slavné soutěže. „Dostal jsem ji jako důchodce. Je to šest a půl kila bronzu, nosím ji v kufru. Vypadá to, jako bych nosil peníze z banky,“ usmívá se Josef Macháček.

Závodění zatím na hřebíček pověsit nehodlá. „Budu pokračovat, už mám smlouvu na příští rok,“ slibuje.