Část nákladů na rekonstrukci hradila střelecká asociace, něco přidala obec a velkým dílem přispěli členové střelnice. Poradili si totiž svépomocí. „Třeba kuchyňská linka je už starší, ta byla zadarmo. Okno, které teď bude sloužit jako výdejní, je z naší chalupy ve Žďáře nad Sázavou. Před časem jsme dávali plastová a ta stará jsem měl v garáži. Tak jsem hned jedno využil,“ prozrazuje Daniel.

Tento přístup chválí i starostka Košetic Blanka Veletová. „Kdyby nebylo jeho, tak by ta střelnice nefungovala. Je to taková dobrá duše celého spolku a pro střelce tady vzniklo perfektní zázemí,“ podotýká.

„Je nás víc. Jarda Nebesař přinesl kabel, Pepa Šedivý desku na linku… Každý zkrátka přispěl něčím,“ oponuje skromně František Daniel.

Nová kuchyň dělá radost především ženám. „Jsem nadšená. Předtím jsme byly v opravdu malém prostoru, navíc bez okna. Teď máme nejen okno, ale i digestoř, takže se nám bude vařit opravdu báječně,“ pochvaluje si Hana Votávková, která se na soutěžích stará především o občerstvení. „A konečně má všechno nádobí své místo,“ dodává se smíchem.

Ke kulatinám chtějí střelnici vyšperkovat i zvenku. „Do příštího roku plánujeme zastřešení terasy a novou střechu, na kterou chceme dát solární panely. Ty by nám pak dodávaly elektřinu, protože zatím fungujeme jen díky akumulátorům,“ nastiňuje své další plány Daniel.

Střelecká soutěž v Košeticích



8.00–10.30: prezentace závodníků



8.45: zahájení



9.00: start první směny



10.45: start poslední směny



10.30: vyhlášení výsledků

Jak ale přiznává, ke spokojenosti mu ale bude chybět ještě malý detail. „Mám vizi, jak by to tady mělo vypadat, ale to je na dlouhé roky. Vzadu bych chtěl postavit ještě takovou malou kůlničku na dříví a vytvořit ohniště na opékání buřtů,“ svěřuje se.

První návštěvníci si novinky, které na střelnici během zimy a jara vznikly, vyzkouší už tuto sobotu. Koná se tady jubilejní dvacátý ročník tradiční soutěže O pohár obecního úřadu Košetic a Cena sponzorů. I ta letos naznala drobnou změnu. „Nově máme čtyři kategorie – dvě ženské a dvě mužské. Doteď obyvatelé Košetic stříleli dohromady, bez ohledu na pohlaví,“ přibližuje Daniel.

Ačkoliv předpovědi meteorologů na víkend nejsou zrovna příznivé, František Daniel má o počasí jasno. „To je objednané. Za uplynulých devatenáct let nám pršelo jen jednou, a to až odpoledne, když jsme všechno sklidili. Takže prostě bude svítit sluníčko,“ směje se.

Střílení se koná v rámci košetické pouti. Tu už tradičně místní pojímají jako sportovně-kulturní akci. „Kolotoče k nám nejezdí. Dopoledne si vždy zastřílíme na střelnici a pak se přesouváme na hřiště, kde se prvně hraje fotbalový zápas a na něj pak navazuje kapela,“ dodává starostka Veletová.