Do obchodů a supermarketu v Kamenici nad Lipou vyrazila ve čtvrtek odpoledne řada lidí. Na některých místech se občas tvořily i fronty. Obchody totiž budou z nařízení vlády zavřené jak na Velký pátek tak i během Velikonočního pondělí. Lidé proto před Velikonocemi nakupovali do zásoby.

Na nákup v Kamenici nad Lipou vyrazila ve čtvrtek řada lidí. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

V sobotu a v neděli ale pojedou obchody opět v běžném režimu. „Je tu dneska víc lidí, ale je to v pohodě. Jsou dobře zásobený, takže já jsem spokojená. U pokladny jsem dlouho nečekala, šlo to plynule, bezvadně. Možná ráno to bylo horší, takže já jsem šla radši odpoledne. Na Velikonoce jsem si nakoupila, ale pro uzeninu pojedu až v sobotu ráno, abych měla na chlebíčky čerstvou,“ svěřila se před kamenickým Penny marketem Anežka Šimanová z Mnichu.