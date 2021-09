Během akce nad hlavami všech přítomných prolétl i letoun Hawker Hurricane, kterým Karel Kuttelwascher létal. Aktu se zúčastnila i pilotova dcera Vee Darlington, která žije v jižní Anglii. „Jsem velmi šťastná, že jsem tady s vámi. Velmi dobře si pamatuji dobu před jedenácti lety, kdy jsme se tady všichni sešli i s mojí sestrou, která už bohužel není mezi námi, a odhalili jsme tento krásný památník mému otci,“ řekla přítomným a dodala, že doufá, že se sem v budoucnu ještě podívá.

Připomínku tohoto slavného letce pořádal Czech Spitfire Club. „Já bych trošku zavzpomínal na to, jak to všechno vzniklo. Před asi čtrnácti lety jsem se dočetl, že se Karel Kuttelwascher narodil ve Svatém Kříži. Sice je obcí stejného jména po republice více, ale tajně jsem doufal, že to bude právě tato,“ svěřil se předseda klubu Zdeněk Sadecký.

Když do havlíčkobrodské místní části spolu se svým kolegou přijel, nikde žádnou vzpomínku na Kuttlewaschera neviděl. „Začali jsme se ptát po lidech, ale nebyli jsme zkraje moc úspěšní. Pak jsme ale natrefili na hodné lidi, kteří nás poslali za paní kronikářkou a dalšími lidmi,“ pokračoval dále.

Pak události nabraly ten správný spád a ve Svatém Kříži se objevila první připomínka Karla Kuttelwaschera – pamětní deska na jeho rodném domě. Po čase přibyl i zmíněný pomník. „To, co se nám podařilo, je symbolem toho, že si společnost pořád ještě váží lidí, kteří za ni dokáží bojovat a přinášet oběti,“ dodal Sadecký.