Nová myčka bude podle mluvčího Českých drah Lukáše Kubáta šetrná, ekologická, neplýtvá energií a má vysokou kvalitu čištění. V Havlíčkově Brodě ji v areálu nádraží začali stavět loni. „Myčka maximálně spoří vodu, protože až z osmdesáti procent využívá vodu recyklovanou. To výrazně zvýší požadavky na ekologický přístup k údržbě našich kolejových vozidel,“ popsal některé výhody myčky místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro servis Michal Kraus s tím, že stavba kryté myčky s celoročním provozem umožní zvýšit kapacitu mytí.

Podívejte: v Havlíčkově Brodě staví novou myčku. Umyje dvacet pět vagonů denně

V současné době České dráhy používají k mytí železničních vagonů už dávno nevyhovující prostory postavené v roce 1870. Podle bývalého železničáře Josefa Machka ale takový způsob očisty do jedenadvacátého století nepatří. „Najatá úklidová četa má kýbl, nějakou chemii. Koštětem to napatláte na vagony a pak spláchnete hadicí. To už dneska takhle prostě dělat nejde,“ poznamenal Machek. Takovým tempem zvládá úklidová četa podle Machka očistit tak dva vagony za směnu, myčka jich zvládne desetkrát tolik.

Myčka vagonů v Havlíčkově Brodě



Hala nové myčky je dlouhá sedmašedesát metrů a na šířku bude mít více než osm a půl metru.



Mytí ovládá automat. Nabídne dva způsoby mytí. Mycí portál stojí a vlak projíždí nebo naopak vlak stojí a portál jede.



Současně s myčkou vznikne i technologické zázemí s opravnou.



S výstavbou haly bude potřeba upravit i příslušné kolejiště.



Stavba začala loni, dokončena bude v březnu, zkušební provoz začne v dubnu.



Cena stavby je asi 82 milionů korun

Jak upřesnil mluvčí Kubát, hala nové myčky v areálu brodského nádraží je dlouhá sedmašedesát metrů a na šířku má více než osm a půl metru. "Současně s myčkou vznikne v Brodě i technologické zázemí s opravnou. S výstavbou mycí haly je potřeba upravit i kolejiště,“ doplnil.

Myčka pracuje dvěma způsoby. První, kdy vagon nebo celá souprava stojí a v pohybu je mycí portál. „Druhým je pak průjezdné mytí, kdy portál stojí a vozidlo jím projíždí. Myčka za jeden den zvládne umýt minimálně pětadvacet vagonů,“ přiblížil Kubát s tím, že mycí portály, potrubí a všechny konstrukční části jsou z nerezavějící oceli. Systém mytí ovládá automat.

Moderní myčku České dráhy potřebují i proto, že letos a příští rok dojde k velké modernizaci vozového parku v havlíčkobrodském středisku údržby.

Objeví se tady nové elektrické vlaky RegioPanter a motorové vozy od společnosti PESA, které už potřebují úplně jiné zacházení. Kromě těchto nových vagonů myčka ošetří i další vlaky, osobní vozy i takzvané hnací vagony. Náklady na výstavbu nové havlíčkobrodské myčky včetně přípravných prací jsou zhruba dvaaosmdesát milionů korun. Staví ji specializovaná firma ze sdružení místní stavební firmy Chládek a Tintěra a společnosti Subterra. Myčky na železniční vagony se v Česku staví i jinde, ale je jich velice málo.