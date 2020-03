Zhruba před měsícem se na Deník obrátila paní Šárka z Křižanova na Žďársku a tvrdila, že přistihla policejní hlídku jak ve službě zahálí. Svěřila se i s tím, že chtěla otestovat jejich pozornost, proto se rozhodla sednout si do jejich služebního auta a čekala, kdy si toho všimnou. „Trvalo to šestatřicet minut,“ řekla Deníku paní Šárka, která vše ohlásila na policejní stanici. Policisté podle ní v jejich ulici zaháleli asi hodinu a půl.

„Nejdřív se koulovali, pak odklízeli sníh, a nakonec šli do domu jednoho z policistů na kafíčko,“ popsala Šárka. Když si konečně hlídka všimla, že jim někdo sedí v autě, nemohli uvěřit vlastním očím a paní Šárku z něj rychle vypakovali.

Minulý týden byla žena u výslechu na policii ve Žďáru nad Sázavou podat k věci vysvětlení. Incidentem se totiž začali zabývat nadřízení údajně zahálejících policistů, kteří navíc neměli pod kontrolou služební auta.

„Anonymním podáním se zabývá odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie kraje Vysočina,“ uvedla bez dalších podrobností krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Proč mělo jít o anonymní podání, když šlo o konkrétní oznamovatelku, mluvčí nevysvětlila. Paní Šárka Deníku potvrdila, že u výslechu byla minulý pátek a netajila se tím, že z toho měla smíšené pocity.

„Překvapilo mě, že jsem byla u výslechu dvě a půl hodiny. Mám to přesně změřené a ptali se mě například na to, jakými dveřmi jsem do toho policejního auta vlezla. Zbytečná otázka, když jsem seděla na místě řidiče,“ podotkla Šárka.

Nejvíc ji ale překvapilo, když se ji vyptávali, proč to udělala a vyčítali jí, že normální člověk si přece do policejního auta jen tak nesedne.

„Na to jsem jim odpověděla, že normální policisté si své služební auto zamknou,“ uvedla Šárka, která doufá, že bude celá záležitost důkladně prošetřena.

„Nechci aby to zametli pod koberec. Někteří policajti si myslí, že si mohou dělat, co chtějí, ale tak to není. Lidi by se neměli bát na podobné nešvary upozornit,“ dodala Šárka, která disponuje z incidentu i několika fotografiemi.

K oznámení policistů ji mimo jiné přimělo to, že tentýž den měla s jinými policisty problém. Dostala pokutu za to, že měla propadlou platnost technické kontroly u svého auta a poté ji měla další hlídka kvůli témuž přestupku řešit znovu.

„Nebyla to pomsta, ale nějak to na mě dolehlo. My musíme mít všechno v pořádku, ale oni si dělají, co chtějí, tak to ne,“ vysvětlila paní Šárka.