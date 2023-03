Podle starosty Pavla Pacala město nebude připravovat ubytovací kapacity vyloženě pro tyto nové pracovníky. Přistěhovat se do nových lokalit může každý. „Jde hlavně o lokalitu Vídeňský rybník, kde vzniknou bytové domy s přibližně dvěma sty byty, dále tam bude asi šedesát řadovek. V Nehradově nabídneme dvacet parcel pro sólo domy a na Holečku za Novým hřbitovem budou bytové domy a sólo domy. Tam je to kombinace městského se soukromým vlastnictvím. Vedle toho vzniknou i ubytovací možnosti v rámci soukromého sektoru,“ vysvětlil Pacal.

Jiný pohled na věc má lídr opozice Jaromír Barák. „Podle mě se pracovníci, kteří přijdou na výstavbu pátého bloku, zabydlí po celém regionu. Otázka je, kolik jich tu pak zůstane. Rozhodně jich ale podle mě nebude tolik, jako když se stavěly původní Dukovany,“ uvedl Barák s tím, že i on sám se do Třebíče tehdy přistěhoval kvůli výstavbě elektrárny.

Třebíč je výjimečná množstvím zeleně, město s ní má nyní velké plány

Podle Baráka by se město mělo soustředit hlavně na přípravu nájemního bydlení. „Jenže to se neděje. Přitom vzrůstá cena hypoték a obecně se předpokládá, že nastane ústup od vlastního bydlení k nájemnímu. Situace, kdy nějaký developer postaví bytový dům a pak bude byty prodávat, není řešení. V Třebíči je bytová situace nedostatečná pro stávající obyvatele, natož pro nově příchozí,“ dodal Barák.

Pacal na to kontroval, že město s nájemním bydlením počítá. „Chtěli bychom, aby část bytů, které vzniknou na Vídeňském rybníku, byla určená právě k nájmu,“ objasnil starosta.

Dalších patnáct tisíc lidí

Na podobu Třebíče před vznikem nynější elektrárny zavzpomínal Josef Pospíchal. „Žilo tu pětadvacet tisíc lidí. A najednou se jich tady objevilo dalších patnáct tisíc. Tam, kde dřív bývaly louky a pole, se narychlo stavěly paneláky těsně vedle sebe. Sídliště Hájek a Za Rybníkem byly čímsi cizorodým s naprosto jinou sortou obyvatel, která přinejmenším v prvních letech neměla s Třebíčáky nic moc společného,“ zamyslel se a doplnil, že své taky udělal průtah městem a výstavba obchodních domů na místě bývalého pivovaru. „Kvůli tomu zmizela skoro celá Stařečka. Výstavba Dukovan byla správná věc, ale tohle byla obrovská chyba. Já jen věřím, že se k tomu teď bude přistupovat citlivěji než za komunistů,“ podotkl Pospíchal.

O generaci mladší Markéta Kovářová doufá, že bytových kapacit bude opravdu dostatek. „Záleží také, jaká část těch pracovníků sem přijde. Pokud to budou manažeři s rodinami, tak proč ne. Ale měla bych strach, kdyby se tady najednou objevilo tisíc agenturních pracovníků. Pro ty by asi vznikaly levné ubytovny a možná by i vzrostla kriminalita,“ poukázala obyvatelka Třebíče.

Co asi bude obnášet výstavba pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany:

Začít by se mělo stavět v roce 2029, v roce 2036 by měla být blok v provozu.

Kvůli výstavbě přijdou do regionu odhadem dva až tři tisíce lidí.

V Třebíči do té doby musí být hotový obchvat, přes který bude možné převážet nadměrné náklady.

Toho se ale radnice neobává. „Předpokládá se, že lidé z dělnických profesí budou bydlet poblíž elektrárny. Do Třebíče by měli přijít lidé z vyšších postů. Pro jejich rodiny máme kapacitně připravené školy i školky, kultura i sportovní vyžití je tu také na úrovni. Jediné, co je potřeba dořešit, je dopravní infrastruktura. Tedy hlavně obchvat města,“ doplnil Pacal.

Blížící se dostavba pátého bloku by se teoreticky měla projevit i v prodeji bytů, které jejich vlastníci budou posléze nabízet k pronájmu. To se však zatím neděje. „Za poslední čtvrtletí jsme v Třebíči a okolí prodali větší počet nemovitostí a všechny nemovitosti koupili klienti, kteří plánují v nemovitosti bydlet. Ani z dost vysokého počtu poptávek, které eviduji, není v tuto chvíli nikdo, kdo by řešil koupi kvůli dostavbě pátého bloku Dukovan,“ informoval makléř David Chaloupka z realitní kanceláře RE/MAX A-City.