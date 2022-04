„Dát nehlídané pytle k zahrádkářům je chyba. Sice je na nepořádek použijí, ale na ten svůj ze zahrad. Ne na ten z veřejného prostranství. Sám jsem viděl, jak si takhle nesly prázdné pytle k sobě,“ posuzuje Vondrášek.

Další bytové domy v Třebíči: jen za pozemky dali developeři sedmdesát milionů

Stanovišť a několika plných pytlů si v okolí Týnského údolí všiml Žižka. Úklidu se tentokrát ještě nezúčastnil, i když o tom uvažuje. „Je super, že se Třebíč očistí. Jelikož chodím na procházky, tak jsem si všiml míst, kam zaplněné sáčky nosí. Dost možná si ho na dalším vezmu,“ slibuje. Pohozené věci v přírodě ho totiž štvou.

„Lidé jsou s prominutím prasata. Kolikrát člověk v lese najde pohozenou pneumatiku. Nedávno jsme tam dokonce viděli i plynový sporák. Je určitě dobrý nápad s tím něco dělat,“ podotýká jeho manželka Milada Žižková. Jejich slova potvrzuje nedaleký rybník, ze kterého pneumatika vyčuhuje. Ta tam sice zůstane, ale v jeho okolí odpadky ubydou. Pytel začíná o sobě svou vahou dávat vědět.

Podívejte se na krásné stroje: motorkáři zahájili sezónu. V Třebíči

Nejvíc odpadu však leží pod mostem M. Majerové. Na zemi se povalují flašky od nedopitého alkoholu, cigarety i všelijaké obaly od jídla. „To je pomalu nesmyslná práce. Jeden týden to uklidíte, ten další je to hned zpátky,“ volá postarší pejskařka. Vzápětí se pouští do řeči. „Mě by ani nenapadlo vyhodit sebemenší papírek. Když už si s sebou něco vezmu, tak to přece i odnesu. Navíc už jsou všude kontejnery,“ podivuje se nad nezodpovědným chováním druhých důchodkyně Jitka Matysová.

Ruku k dílu přiloží i mladí. „Už na základce nás vedli k tomu, abychom byli ohleduplní k přírodě. Chodívali jsme sázet stromy,“ popisuje svůj vztah k přírodě Adam Popelář. Jeho slova potvrzuje kamarád. „Teď na střední už nic podobného nemáme. Když chceme pomoci, musíme sami,“ prozrazuje Matěj Málek, který si pytel půjčuje.