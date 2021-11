Do nově vznikající vlády možná zamíří třebíčský advokát Michal Šalomoun. Jeho nominaci zvažují Piráti, za které by zastával post ministra pro legislativu.

Michal Šalomoun. | Foto: Deník/Luděk Mahel

Informaci přinesla CNN Prima News. Šalomoun se narodil v roce 1974, práva vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti z regionální politiky, v letech 2010 až 2015 byl zastupitelem a radním města Třebíče. Tehdy ale hájil barvy Věcí veřejných. V roce 2018 neúspěšně za Piráty kandidoval do Senátu. Pokud by se Šalomoun ministrem stal, byl by jediným ve vládě z Kraje Vysočina.