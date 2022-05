Starosta obce Pavel Uchytil předpokládá, že lidé se do vesnice přistěhovali kvůli pozemkům, které vznikly díky pozemkové úpravě z roku 2006. „Tím zde o několik let později vznikly dvě ulice. Je tu asi padesát nových domů. Nastěhovali se noví lidé a způsobili nám tu populační boom,“ říká. A má z toho radost. „Je tu živo,“ směje se.

Co jej však příliš netěší, je počet míst ve školce. „Kapacita nepostačuje. Kdyby se lidé do zástavby nenastěhovali naráz, ale postupně, tak by to stačilo,“ vysvětluje Uchytil.

Kapacita školky je třiačtyřicet dětí. „V jedné třídě je jednadvacet, ve druhé dvaadvacet dětí. Už několikátý rok po sobě máme plno, nejsme schopni uspokojit poptávku rodičů,“ krčí rameny ředitelka školky Eva Laňková.

Mladé páry do obce láká dle starosty především dojezdová vzdálenost do Velkého Meziříčí. „Rád bych řekl, že je to naše krásná krajina. Ale do Velkého Meziříčí je to pouhých pět kilometrů, všichni to mají do práce kousek, takže toto je spíše důvodem,“ myslí si Uchytil.

Dětí v obci je hodně, možností, jak se odreagovat, je také vícero. Nejmenším slouží nově vybudované dětské hřiště u školky. Starší pak mohou využít sportovní areál za kulturním domem, fotbalové hřiště a tenisový kurt. „Rádi bychom ještě někam umístili workoutové hřiště. Máme tady poměrně velkou generaci dětí ve věku 13 let a výš. Zatím pro něj ale není místo, tak vymýšlíme kam,“ prozrazuje plány do budoucna starosta Uchytil.