Olga Madiová žije už osmadvacet let v Třebíči. Přišla sem počátkem devadesátých let coby šička obuvi, pochází však z Bílé Cerkve na Ukrajině. Má i dva bratry. „Ale o bratra Viktora jsem přišla kvůli tomu, že má zaslepenou mysl. Přestala jsem s ním komunikovat. To se prostě nedá,“ říká hned v úvodu.