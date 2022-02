Jejímu staršímu bratrovi je pětašedesát let, bojovat tedy už nemůže. „Ale ten mladší se přihlásil, že půjde válčit. Spousta chlapů chce jít do války. Spousta jich také odjela z Česka, aby bránili zem,“ líčí žena s tím, že má o své příbuzné samozřejmě strach. „Ale když chlapovi za zády stojí ženy, děti a vidí, jak všichni pláčou, tak musí jít pomoct a bránit se,“ rozechvěle popisuje Hedbávná. Pak ale přechází do rozhodnějšího tónu. Podle ní Ukrajinci už za roky samostatnosti znají cenu svobody. „A když vyzkoušíte, co je svoboda, jdou ty materiální věci pryč," dodává.

Světlana Hedbávná se zapojila i do protestů. V Třebíči na čtvrtečním shromáždění mluvila o své rodině, chystá se i na nedělní demonstraci do Brna. Zároveň je připravená přijmout ve svém vlastním domě uprchlíky. „Já jsem všem svým známým napsala, aby přijeli. Všem jsem otevřela dveře mého domu. Navíc tady máme chatu, tam taky můžou bydlet. Pro mě je život na první místě. Ty lidi musíme zachránit. Teď jsou hranice ucpané, ale vezmu všechny, komu jsem napsala,“ reaguje Ukrajinka a v očích má slzy.

Její kamarádka pracuje na kyjevské klinice jako laborantka. „Ona musí jezdit do práce. Veřejná doprava po městě ještě celkem funguje. Ale prý se bojí otevřít i dveře, protože to kolem pořád bouchá. Dnes (v pátek) ráno jsem s ní mluvila a říkala, že Rusové v noci bombardovali i Kyjev v místech, kde sídlí vláda,“ dodává Hedbávná.

Světlana Hedbávná

V Třebíči žije 25 let.

Pochází z Radomyšle v Žytomirské oblasti nedaleko Kyjeva.

S českým manželem má v Třebíči firmu obchodující s plastovými nádržemi.

Pro ni je tato situace o to těžší, že ji její rodina už jednou zažila. „Tatínek mé maminky se vrátil z druhé světové války. Přišel domů a měl zabitou manželku, té bylo sedmadvacet let, pětiletého synka a dvouletou dcerku. Zůstala jen moje maminka. Já v tomhle prožila celý život, protože děda celý život proplakal. Mysleli jsme, že se už nikdy nemůže stát takové neštěstí,“ přeskakuje jí při vzpomínce hlas.

Ze Světlanina vyprávění je znát, že se cítí hrozně, ale že je zároveň velice hrdá na svůj národ. „Já touhle válkou žiju už osm let, od roku 2014. Ti kluci, když to tehdy začalo, nás šli bránit v pantoflích. Nebyla žádná výstroj ani výzbroj. Až teď se armáda dala trochu dohromady. Ale ti kluci měli sílu ducha a ten chlapský pud bránit zemi, ženy, děti,“ říká Hedbávná.

Přála by si, aby svět na Rusko uvalil tvrdé sankce. A proto se podle ní musí spojit co nejvíce lidí, aby je politici vyslyšeli. „Je to výzva pro nás, pro každého člověka. Je to otázka, jak od sebe umíme oddělit materiální věci a lidské životy, co je pro nás přednější. Britský premiér se rozhodl, že vypnou Rusku SWIFT (nástroj, který umožňuje mezinárodní bankovní platby, pozn. autora). Ale Němci řekli ne. Zase tam hrál roli materialismus,“ zamýšlí se s hořkostí v hlase Ukrajinka.

I z toho důvodu se účastní protestů. Aby lidem řekla, co si myslí, vyburcovala je a zároveň viděla, že její smutek sdílí i ostatní. „Nejde jen o to poslat peníze. Ale když vidíte, že si lidé připnuli i tu vlaječku – to pak člověk vidí, že není sám,“ usmívá se, ale zároveň si stírá slzy.