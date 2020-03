Rozvoz se týká Žďáru, Nového Města a obcí v dojezdové vzdálenosti do deseti kilometrů. V nabídce jsou tři základní balíčky obsahující chleba, rohlíky a sladké pečivo, a to v hodnotě 200, 120 a 50 korun.

Padesátikorunový balíček, v němž je malý bochník chleba, čtyři rohlíky a koláč, je určený pro seniory, handicapované osoby a matky-samoživitelky a je „osvobozen“ od asi dvacetikorunového poplatku za tašku, balení a doručení. Zvlášť si lze přiobjednat i dovoz dalších potravin, jako je žitný chleba, máslo, mléko, balený plátkový sýr nebo salám; vše po čtyřiceti korunách. „Závoz na kliku napadl moji manželku. Lidé museli omezit pohyb venku a hlavně senioři, pro které může být nákaza koronavirem nejnebezpečnější, se často bojí vůbec vycházet. Právě teď je doba, kdy bychom si měli všichni pomáhat. Proto věříme, že nám zákazníci za pečivo zaplatí později a že nebudou zneužívat cenově zvýhodněné balíčky pro seniory. Neděláme si iluze, že dostaneme zaplaceno za všechno dodané zboží, ale to je právě věc osobní slušnosti každého člověka, na kterou chceme apelovat,“ sdělil Josef Částka.

Majitelé pekařství doufají, že stávající stav zvládnou. „Prostě pojedeme, jak nejlépe budeme umět. Možná přidáme další doplňky, nejen více chleba a rohlíků, ale i houskové knedlíky, vejce a podobně. Samozřejmě nezvládneme pokrýt celou Vysočinu, proto by bylo moc fajn, kdyby i ostatní pekaři zkusili systém dodávek do domu,“ vyjádřila se Simona Částková.

Objednávky na balíčky mohou zájemci podávat od pondělka do pátku na čísle 733 53 44 26, a to vždy od 8 do 12 hodin. Nákup budou mít na klice svých dveří následující pracovní den.

Zákazníci mohou k nákupu získat i doma vyrobené roušky. „Ty nyní šijí naši zaměstnanci, kteří zůstali doma s dětmi. Pokud nás někdo požádá a bude to v našich silách, rádi mu roušku k nákupu přiložíme,“ sdělil Josef Částka.

Zatím si totiž s doma vyrobenými rouškami musejí vystačit i všichni zaměstnanci pekařství. „Zároveň bychom touto cestou chtěli požádat o respirátory pro lidi v terénu a ve výrobě, máme jen vlastní roušky a potravinářské rukavice. Nikdo s námi nekomunikuje, hygiena tři dny nezvedla telefony… Za vše, co děláme, patří dík našim zaměstnancům. Mají všichni srdce na dlani, drží při sobě, a my jsme na naši firmu nesmírně hrdí,“ dodala Simona Částková.