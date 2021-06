/FOTO/ To je úžasné. Ještě včera mi posílali fotografii z Ameriky a teď je skutečně tady, reaguje dojatě Ladislav Langpaul ze spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého na příjezd Lipnické bible. Tento vzácný dokument se na hrad v Lipnici nad Sázavou, kde byl dopsán, vrátil přesně po šesti stech letech.

Na hrad v Lipnici nad Sázavou přivezli vzácnou Lipnickou bibli. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Lipnická bible do Česka přicestovala ve středu 23. června z Ameriky „Převáželi jsme ji letadlem přes noc,“ prozrazuje Gabriele Holthuis, kurátorka Muzea bible, kde tuto knihu uchovávají. Na Lipnici dohlíží na správné zacházení s biblí a dodržení všech opatření. Bude to právě ona, kdo tuto vzácnou pamětihodnost umístí do expozice.