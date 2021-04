Prohlédnout si prostory nové krajské knihovny už mohou i čtenáři. „V rámci Světového dne knihy a autorských práv, mezinárodní akci, kterou pořádá UNESCO, jsme pro všechny čtenáře připravili malý dárek. Od pondělí 26. dubna 2021 budou mít poprvé možnost navštívit prostory knihovny s volným výběrem,“ informovala za knihovnu Jana Fialová. Čtenáři si tak budou moci sami vybírat a půjčovat dokumenty přímo v knihovně.

Do nové krajské knihovny v Brodě už mohou vstoupit čtenáři, ovšem podle přísných pravidel. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Mezi prvními, kteří do knihovny zavítali, byla také Eliška Kubátová z Havlíčkova Brodu. „Moc jsem se do knihovny těšila. Máme to sem sice o kus dál, než na náměstí, ale se starou knihovnou se to nedá srovnat,“ prohlásila. Jak dodala, líbí se jí, že knihy v regálech jsou podle abecedy a výběr je obrovský. „Do regálů jsme srovnali většinu toho, co bylo ve skladech,“ upřesnila Jana Fialová.