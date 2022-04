Unikátní prádelna: lidé na Vysočině si perou přímo na ulici, podívejte se

/FOTO/ Máte doma peřiny, které by potřebovaly vyprat a doma se vám do pračky nevejdou? Žádný problém. V Chotěboři na Havlíčkobrodsku lze už nějakou dobu k tomuto účelu využít veřejnou prádelnu přímo na ulici. Velkoobjemová pračka i sušička, do níž se vejdou nejen peřiny po babičce, ale i zimní bundy či deky, stojí u tamního obchodního domu Tesco.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prádelna v Chotěboři u Tesca. | Foto: Deník/Roman Martínek

Podobná prádelna je jediná svého druhu na Vysočině a v provozu je asi půl roku. „Je to dobrý nápad. Myslím, že to lidi využívají, hlavně ti, kteří si potřebují vyprat například zimní bundy. Kdybych měla víc dětí, taky bych to určitě využila,“ svěřila se Deníku Vysočina Jaroslava Součková z Chotěboře. Celý systém je automatický. Vyprání v osmikilogramové pračce vyjde na 150 korun a usušení pak na dalších padesát. Vyprání v osmnáctikilogramovém bubnu vyjde na dvě stovky. Podobné zařízení je nejblíž ve Vlašimi a Chrudimi. „Prádelna v Chotěboři je na Vysočině zatím jediná, ale plánujeme, že budou i na dalších místech kraje,“ prozradil Jan Holý z firmy Best Series. Strážníci řešili v Brodě tisíce přestupků. Hlavně parkování a hluk v noci Firma zatím vybudovala asi čtyřicet podobných prádelen po celé republice. V plánu jich mají ale kolem sedmi set. „Náš běžným zákazník je Čech s velkým prádlem. Samozřejmě jsme se setkali s výtkou, kdo si bude takhle prádlo prát, než mu dojde, že má doma třicet let staré peřiny, které by jistě nějakou tu očistu snesly,“ naznačil možnosti Holý. Přestože je zařízení pod stálým kamerovým dohledem, nevyhnou se ani tato praktická zařízení nájezdu vandalů. „V Praze se někdo snažil dostat k penězům s flexou, ale jinak se s vandalstvím moc nesetkáváme,“ dodal Holý. Další prádelny má firma v plánu stavět nejen v České republice, ale i na Slovensku.