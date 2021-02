Ticho vystřídal v kulturním domě Máj v Pelhřimově stavební ruch. Pokračuje zde totiž stavba prvního očkovacího centra na Vysočině. „S úpravami jsme začali minulý týden. Dělníci pokryli parkety novým povrchem, aby nedošlo k jejich poničení. V pátek pak proběhla montáž základů očkovacího centra, vzniklo registrační pracoviště, pracoviště lékařů a personálu nebo šatny,“ vyjmenovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Vše by mělo být hotové v příštím týdnu. „Pak budeme čekat jen na dodávku vakcíny. Předběžně uvažujeme, že by očkovací centrum mělo fungovat do konce srpna, pokud bude zpožděná vakcína, tak to bude muset být ještě déle,“ uvedl starosta Pelhřimova Ladislav Med.